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Артур Томилко
Транспорт

На Госуслугах появились чаты для водителей — можно сообщить владельцу о ДТП, эвакуации и других инцидентах или попросить убрать машину

Общение в них происходит анонимно.

  • Функция доступна в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», рассказали в Минцифры.
  • Сервис предлагает ограниченное количество сообщений, которые можно отправить владельцу: о блокировке выезда, ДТП, эвакуации, срабатывании сигнализации, включённых фарах, открытых окнах или спущенном колесе. Дневной лимит — 5 сообщений.
  • Отправителем может быть любой пользователь, ему достаточно знать номер автомобиля. При этом в сообщении обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его машину. Можно ли указать местоположение вручную или оно предаётся автоматически, в ведомстве не уточнили.
  • Чтобы сообщение дошло до получателя, тот должен в личном кабинете добавить сведения об автомобиле.
  • Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов. Другие данные между пользователями не передаются.
Источник фото: ixbt.com
Источник фото: ixbt.com

#новости #госуслуги

20
7
71 комментарий
Император Нолимоций
38
16
2
Ответить
Балкон.Ру
8
Ответить
Слегка Придурковатый

Кстати, да.

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Наталья Парфёнова

Эх скорее бы на пенсию...

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White Net

Я только пол месяца назад думал замутить такой чат лол

3
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Saracen

Пока ты думал, государство сделала. Слава России!

39
12
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Sergey

Ок. Теперь расскажи, почему я должен ставить твою мутную приложуху? Откуда бабки на поддержание проекта хотел брать?

3
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