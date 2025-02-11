На Госуслугах появились чаты для водителей — можно сообщить владельцу о ДТП, эвакуации и других инцидентах или попросить убрать машину

Общение в них происходит анонимно. Функция доступна в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», рассказали в Минцифры.Сервис предлагает ограниченное количество сообщений, которые можно отправить владельцу: о блокировке выезда, ДТП, эвакуации, срабатывании сигнализации, включённых фарах, открытых окнах или спущенном колесе. Дневной лимит — 5 сообщений.Отправителем может быть любой пользователь, ему достаточно знать номер автомобиля. При этом в сообщении обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его машину. Можно ли указать местоположение вручную или оно предаётся автоматически, в ведомстве не уточнили.Чтобы сообщение дошло до получателя, тот должен в личном кабинете добавить сведения об автомобиле.Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов. Другие данные между пользователями не передаются.Источник фото: ixbt.com#новости #госуслуги
Кстати, да.
Эх скорее бы на пенсию...
Я только пол месяца назад думал замутить такой чат лол
Пока ты думал, государство сделала. Слава России!
Ок. Теперь расскажи, почему я должен ставить твою мутную приложуху? Откуда бабки на поддержание проекта хотел брать?