Японские власти запланировали «уговорить» Tesla вложиться в Nissan — FT

Компания не инвестирует в автопроизводителей, но её может заинтересовать возможность контроля над заводами Nissan в США.Обратиться к Илону Маску с просьбой поддержать Nissan планирует группа высокопоставленных политиков и бизнесменов, пишет Financial Times со ссылкой на источники. В неё входят бывший член совета директоров Tesla Хиро Мидзуно при поддержке бывшего премьера Ёсихидэ Суги и его бывшего помощника Хирото Идзуми.По словам источников, они надеются, что Tesla станет стратегическим инвестором. Компания обычно не вкладывается в автопроизводителей, но её может заинтересовать возможность управлять заводами Nissan в США, предполагают чиновники.План по привлечению Tesla появился после того, как Nissan, Honda и Mitsubishi официально объявили, что отказываются от планов по слиянию. Идея включает создание консорциума инвесторов — например, из Tesla, Foxconn и других. Сборщик iPhone заявлял, что может выкупить долю Renault в Nissan.По данным FT, Nissan в «последние недели» и сам активно ищет стратегических инвесторов. Некоторые из членов совета директоров компании предложили Tesla и Apple.На фоне новости акции Nissan выросли на 9,47%.Источник: Tesla#новости #nissan #tesla