Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Соцсети
Телеграм
Право
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Японские власти запланировали «уговорить» Tesla вложиться в Nissan — FT

Компания не инвестирует в автопроизводителей, но её может заинтересовать возможность контроля над заводами Nissan в США.

  • Обратиться к Илону Маску с просьбой поддержать Nissan планирует группа высокопоставленных политиков и бизнесменов, пишет Financial Times со ссылкой на источники. В неё входят бывший член совета директоров Tesla Хиро Мидзуно при поддержке бывшего премьера Ёсихидэ Суги и его бывшего помощника Хирото Идзуми.
  • По словам источников, они надеются, что Tesla станет стратегическим инвестором. Компания обычно не вкладывается в автопроизводителей, но её может заинтересовать возможность управлять заводами Nissan в США, предполагают чиновники.
  • План по привлечению Tesla появился после того, как Nissan, Honda и Mitsubishi официально объявили, что отказываются от планов по слиянию. Идея включает создание консорциума инвесторов — например, из Tesla, Foxconn и других. Сборщик iPhone заявлял, что может выкупить долю Renault в Nissan.
  • По данным FT, Nissan в «последние недели» и сам активно ищет стратегических инвесторов. Некоторые из членов совета директоров компании предложили Tesla и Apple.
  • На фоне новости акции Nissan выросли на 9,47%.
Источник: Tesla
Источник: Tesla

#новости #nissan #tesla

2
1
2
17 комментариев