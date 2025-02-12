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Евгения Евсеева
Транспорт

Тайваньская Foxconn предложила выкупить долю Renault в Nissan, но больше заинтересована в сотрудничестве

Это случится, если так нужно будет для сотрудничества.

  • Об этом заявил председатель компании Hon Hai Лю Янг (Young Liu, в китайском он 刘扬伟 — Лю Янвэй), пишет Bloomberg. По его словам, фирма обращалась к Nissan и Honda с предложением о потенциальном сотрудничестве.

Hon Hai — это тайваньская Foxconn, которая производит iPhone для Apple.

  • По словам Лю, если «возникнет необходимость», компания выкупит долю, которой Renault владеет в Nissan, — около 36%. Но первоочерёдная цель — сотрудничество, а не покупка.
  • Также компания не собирается «становиться автомобильным брендом», пишет Reuters.
  • Слухи о том, что Foxconn может выкупить долю Renualt, появились в декабре 2024 года, но переговоры прекратились, так как Nissan решил слиться с Honda. Однако вместо равных условий Honda предложил Nissan стать его «дочкой», из-за этого план оказался под угрозой срыва.
  • Оба автопроизводителя должны представить финансовые отчёты 13 февраля 2025 года, тогда же они могут объявить, как обстоят дела с планом по слиянию, отмечает Bloomberg.

#новости #nissan #honda #foxconn

1
1
9 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Тайвань не хочет выкупить мощный бред "Lada"? Примерно за бесплатно

1
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Leonid Bushuev

И сразу закрыть как неэффективное. Но прежде - сжечь. Эх, было бы хорошо...

1
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badResistor

тема электричек набирает обороты?

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Валерий Краснов

Насколько знаю - ещё и Honda хочет сотрудничать с Nissan. Что такого в этой компании, что с ней хотят сотрудничать?

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Александр Колпаков

может то, что она 4ая в мире?
И что у них полная линейка машин от блоховозов до гоночных?

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Андрей Комягин

Первоочередная цель убить Рено?

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