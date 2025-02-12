Тайваньская Foxconn предложила выкупить долю Renault в Nissan, но больше заинтересована в сотрудничестве

Это случится, если так нужно будет для сотрудничества.Об этом заявил председатель компании Hon Hai Лю Янг (Young Liu, в китайском он 刘扬伟 — Лю Янвэй), пишет Bloomberg. По его словам, фирма обращалась к Nissan и Honda с предложением о потенциальном сотрудничестве.Hon Hai — это тайваньская Foxconn, которая производит iPhone для Apple. По словам Лю, если «возникнет необходимость», компания выкупит долю, которой Renault владеет в Nissan, — около 36%. Но первоочерёдная цель — сотрудничество, а не покупка.Также компания не собирается «становиться автомобильным брендом», пишет Reuters.Слухи о том, что Foxconn может выкупить долю Renualt, появились в декабре 2024 года, но переговоры прекратились, так как Nissan решил слиться с Honda. Однако вместо равных условий Honda предложил Nissan стать его «дочкой», из-за этого план оказался под угрозой срыва.Оба автопроизводителя должны представить финансовые отчёты 13 февраля 2025 года, тогда же они могут объявить, как обстоят дела с планом по слиянию, отмечает Bloomberg.#новости #nissan #honda #foxconn
Тайвань не хочет выкупить мощный бред "Lada"? Примерно за бесплатно
И сразу закрыть как неэффективное. Но прежде - сжечь. Эх, было бы хорошо...
тема электричек набирает обороты?
Насколько знаю - ещё и Honda хочет сотрудничать с Nissan. Что такого в этой компании, что с ней хотят сотрудничать?
может то, что она 4ая в мире?
И что у них полная линейка машин от блоховозов до гоночных?
Первоочередная цель убить Рено?