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Таня Боброва
Транспорт

Китайская BYD представила платформу для запуска дронов DJI с крыши автомобиля

Она доступна в Китае по цене около $2200.

Источник: Handout / SCMP
Источник: Handout / SCMP
  • Система Lingyuan уже доступна для покупки в Китае по цене 16 тысяч юаней (около $2200 или 195 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2025 года), пишут South China Morning Post и The Verge. Это совместная разработка автопроизводителя BYD и китайского производителя дронов DJI.
  • Управлять дроном можно из машины. На видео, которое опубликовал YouTube-канал ShanghaiEye, видно, как крышка платформы открывается, и дрон вылетает во время движения машины.
  • Как пишет CnEVPost, дрон может взлетать при скорости автомобиля до 25 км/ч, а следовать за ним на скорости до 54 км/ч. Автоматически вернуться на базу устройство может, если находится в пределах 2 км от машины. Во время нахождения на платформе дрон заряжается.
  • Какие именно дроны совместимы с системой, неясно, отмечает The Verge. Но на видео показан DJI Air 3S.
  • Lingyuan похожа на станцию DJI Dock 3, которая предназначена для разных служб (например, для безопасной проверки линий электропередач) и тоже позволяет запускать дроны с движущегося транспорта, указывает издание. Но второе решение стоит «значительно дороже» — от $21 тысячи.

#новости #byd #dji

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