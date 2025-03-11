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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки

Доставать смартфон и открывать приложение не нужно.

  • Самокаты появятся на улицах Москвы уже в сезоне 2025 года — из них будет состоять весь парк, сообщила компания.
Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • Для начала поездки больше не нужно доставать смартфон и открывать приложение «Яндекса» — только нажать на «умную» кнопку и удерживать её несколько секунд. IoT-модуль, установленный в самокате, синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подаст ему сигнал старта. Технология пока проходит финальный этап закрытого тестирования.
«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки
  • Самокат оснащён переработанным IoT-модулем — он точнее определяет «медленные» и «запретные» зоны. Также появились световые индикаторы, которые мигают при торможении и предупреждают других участников дорожного движения. Для поездок в ночное время есть фонарь, который светит на 10 м вперёд.
  • Переработали и конструкцию: поставили новую платформу для «более удобной и надёжной» постановки ног, увеличили переднее колесо и добавили ручки для переноски. На корпус вынесли основные правила безопасности на дорогах.
«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки
«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки
«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки
«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки
«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки
  • Технологии для быстрого старта есть также у «Юрента» и Whoosh.

#новости #яндекс #электросамокаты

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