«Яндекс» представил собственные электросамокаты с «умной» кнопкой для быстрого старта поездки

Доставать смартфон и открывать приложение не нужно.Самокаты появятся на улицах Москвы уже в сезоне 2025 года — из них будет состоять весь парк, сообщила компания.Источник здесь и далее: «Яндекс»Для начала поездки больше не нужно доставать смартфон и открывать приложение «Яндекса» — только нажать на «умную» кнопку и удерживать её несколько секунд. IoT-модуль, установленный в самокате, синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подаст ему сигнал старта. Технология пока проходит финальный этап закрытого тестирования.Самокат оснащён переработанным IoT-модулем — он точнее определяет «медленные» и «запретные» зоны. Также появились световые индикаторы, которые мигают при торможении и предупреждают других участников дорожного движения. Для поездок в ночное время есть фонарь, который светит на 10 м вперёд.Переработали и конструкцию: поставили новую платформу для «более удобной и надёжной» постановки ног, увеличили переднее колесо и добавили ручки для переноски. На корпус вынесли основные правила безопасности на дорогах.Технологии для быстрого старта есть также у «Юрента» и Whoosh.#новости #яндекс #электросамокаты