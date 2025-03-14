477 судов Boeing 787 летают с некачественными деталями от недобросовестного субподрядчика — Reuters

Расследование против двух итальянских субподрядных компаний открыли ещё в 2021 году.Речь идёт о Manufacturing Process Specification (MPS) и банкроте Processi Speciali. Предварительное слушание по делу должно было пройти 13 марта 2025 года, но его перенесли на 15 мая, пишет Reuters, изучив документы полиции, прокуратуры и суда, копии записей из баз поставок, а также поговорив с четырьмя осведомлёнными источниками.Причиной расследовать закупки компаний стал случай в 2020 году: итальянская полиция поймала двоих работников MSP за сливом химотходов в портовом городе Бриндизи неподалёку от предприятия по производству авиакомпонентов.Источник фото: NYTС информаторами полиция установила, что компании экономили на сырье. Требованиям соответствовал лишь небольшой объём металлов. В основном вместо прочных титановых сплавов MPS и Processi Speciali закупали более дешёвый и менее износостойкий чистый титан, говорится в материалах расследования.Детали из некачественного сырья — например, узлы крепления в полах — субподрядчики поставляли с 2017-го по 2020 год через итальянскую группу Leonardo. Компания производит две секции фюзеляжей Boeing 787.В эксплуатации до сих пор находится 477 судов с ненадёжными компонентами. Всего, по данным прокуратуры, MPS и Processi Speciali отгрузили подрядчикам примерно 6000 некачественных деталей. Правда, «подавляющее большинство» не считаются конструктивными элементами, отметило издание.Boeing несколько раз подчёркивала, что угрозы безопасности нет. Авиарегуляторы в США готовят рекомендации для авиакомпаний по проверке и замене некачественных деталей, но чрезвычайной ситуацию не объявляли.При этом авиаэксперты в материалах прокуратуры говорят, что в теории — в случае авариной посадки — конструкция пола могла бы разойтись. В Федеральном управлении гражданской авиации США тоже не исключили такой сценарий, но отметили: для этого нужно, чтобы «отказали» сразу несколько смежных деталей.Обвинения предъявили главе отдела качества MPS, владельцу MPS и «трём родственникам» — в мошенничестве и нарушении правил безопасности полётов. Тех двоих работников обвиняют в загрязнении почвы и воды. В MPS и Processi Speciali обвинения отрицают. Leonardo и Boeing проходят как потерпевшие.В разговоре с Reuters следователи, юристы, а также эксперты по сертификации усомнились в достоверности проверок и аудитов, раз они не гарантируют, что некачественные детали не попадут в коммерческие самолёты.#новости