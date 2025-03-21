«Если вам не нравится, не покупайте, но машины сжигать-то зачем»: Илон Маск — о вандализме, «легионе» роботов и призыве «держаться за акции»

Предприниматель провёл внеплановое собрание с сотрудниками Tesla.Источник: Getty ImagesПро поджоги машин и призыв «держаться за акции»«Если вы смотрите новости, то наверняка чувствуете себя так, словно произошёл Армагеддон», — заявил Маск во время встречи, пишут Bloomberg и Business Insider. Он заверил сотрудников, что несмотря на «нестабильность», нужно «держаться за акции» компании и не продавать их.Я не могу пройти мимо телевизора, не увидев горящую Tesla. Что происходит? Я понимаю, если кто-то не хочет покупать наш продукт, но машины сжигать-то зачем?Илон МаскСтоимость акций компании упала из-за падения продаж и работы Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Из-за этого по всей стране происходят акты вандализма: активисты сжигают машины Tesla, ломают зарядные станции и призывают бойкотировать компанию.Про CybercabНа вопрос, на чём компании нужно сосредоточиться в ближайшие пару лет, Маск ответил — роботакси Cybercab. Он назвал «революционным» как дизайн автомобиля, так и процесс его сборки: он больше похож на «линию по производству бытовой техники».В конечном счёте производство так ускорится, что собирать машину будут «за пять секунд», считает Маск.Таня БоброваТранспорт11.10.2024Маск представил прототипы беспилотного такси Cybercab и фургона Robovan И проехался на такси по территории студии Warner Bros.Про «легион» роботов Tesla BotВ 2025 году Маск надеется на производство партии из 5000 роботов. Но плановая мощность — 10-12 тысяч роботов в год.Но это совершенно новый продукт. Всё — новое. И мы добьёмся успеха, если сможем произвести хотя бы половину от 10 тысяч единиц. Даже 5000 роботов — это уже размер римского легиона.Илон МаскВ 2025-м году произведут один «легион», а в 2026-м — десять «легионов».Про выпуск новых продуктовЗаниматься производством, например, самолётов или поездов Маск не собирается — так он ответил на вопрос сотрудника о возможных новых продуктах компании. Предприниматель и без того «загружен».Я сплю, работаю, сплю, снова работаю — и так семь дней в неделю.Илон МаскНо несмотря на такой график, Маск всем доволен: ему нравится быть «продуктивным».#новости #илонмаск #tesla