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Евгения Евсеева
Транспорт

«Если вам не нравится, не покупайте, но машины сжигать-то зачем»: Илон Маск — о вандализме, «легионе» роботов и призыве «держаться за акции»

Предприниматель провёл внеплановое собрание с сотрудниками Tesla.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images

Про поджоги машин и призыв «держаться за акции»

  • «Если вы смотрите новости, то наверняка чувствуете себя так, словно произошёл Армагеддон», — заявил Маск во время встречи, пишут Bloomberg и Business Insider. Он заверил сотрудников, что несмотря на «нестабильность», нужно «держаться за акции» компании и не продавать их.

Я не могу пройти мимо телевизора, не увидев горящую Tesla. Что происходит? Я понимаю, если кто-то не хочет покупать наш продукт, но машины сжигать-то зачем?

Илон Маск
  • Стоимость акций компании упала из-за падения продаж и работы Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Из-за этого по всей стране происходят акты вандализма: активисты сжигают машины Tesla, ломают зарядные станции и призывают бойкотировать компанию.

Про Cybercab

  • На вопрос, на чём компании нужно сосредоточиться в ближайшие пару лет, Маск ответил — роботакси Cybercab. Он назвал «революционным» как дизайн автомобиля, так и процесс его сборки: он больше похож на «линию по производству бытовой техники».
  • В конечном счёте производство так ускорится, что собирать машину будут «за пять секунд», считает Маск.
Таня Боброва
Транспорт
Маск представил прототипы беспилотного такси Cybercab и фургона Robovan

И проехался на такси по территории студии Warner Bros.

Про «легион» роботов Tesla Bot

  • В 2025 году Маск надеется на производство партии из 5000 роботов. Но плановая мощность — 10-12 тысяч роботов в год.

Но это совершенно новый продукт. Всё — новое. И мы добьёмся успеха, если сможем произвести хотя бы половину от 10 тысяч единиц. Даже 5000 роботов — это уже размер римского легиона.

Илон Маск
  • В 2025-м году произведут один «легион», а в 2026-м — десять «легионов».

Про выпуск новых продуктов

  • Заниматься производством, например, самолётов или поездов Маск не собирается — так он ответил на вопрос сотрудника о возможных новых продуктах компании. Предприниматель и без того «загружен».

Я сплю, работаю, сплю, снова работаю — и так семь дней в неделю.

Илон Маск
  • Но несмотря на такой график, Маск всем доволен: ему нравится быть «продуктивным».

#новости #илонмаск #tesla

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