В московском метро открыли кафе с выпечкой и напитками

Пока на одной станции — но в будущем их будет больше. Кафе расположено внутри метро — при входе на станцию «Нижегородская», сообщает местный Дептранс.Источник: московский ДептрансПо словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, кафе ориентировано на «быстрое и качественное обслуживание пассажиров».В меню — сэндвичи, закуски, десерты, кофе, чай и сезонные напитки. Подобные кафе в будущем будут открывать и на других станциях.В московском метро и раньше работал общепит — до 2014 года, когда все точки убрали со станций и переходов между ними.Источник: московский Дептранс#новости #москва #метро