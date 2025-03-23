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Евгения Евсеева
Транспорт

В московском метро открыли кафе с выпечкой и напитками

Пока на одной станции — но в будущем их будет больше.

  • Кафе расположено внутри метро — при входе на станцию «Нижегородская», сообщает местный Дептранс.
Источник: московский Дептранс
Источник: московский Дептранс
  • По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, кафе ориентировано на «быстрое и качественное обслуживание пассажиров».
  • В меню — сэндвичи, закуски, десерты, кофе, чай и сезонные напитки. Подобные кафе в будущем будут открывать и на других станциях.
  • В московском метро и раньше работал общепит — до 2014 года, когда все точки убрали со станций и переходов между ними.
Источник: московский Дептранс
Источник: московский Дептранс

#новости #москва #метро

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