Китайский автопроизводитель BYD обошёл Tesla по выручке за 2024 год

По прибыли китайская компания всё ещё отстаёт, но почти сравнялась по поставкам электромобилей.BYD получила рекордные 777 млрд юаней (около $107 млрд) выручки по итогам 2024 года (на 29% больше год к году), превзойдя результат Tesla, пишет SCMP.Годовая выручка американского производителя электромобилей составила $97,7 млрд. Впервые BYD обошла Tesla по выручке в третьем квартале 2024 года.По прибыли китайская компания всё ещё отстаёт, отмечает издание: 40,25 млрд юаней (около $5,5 млрд) против $7,6 млрд у Tesla.В 2024 году BYD продала 1,76 млн электромобилей (с учётом гибридных — 4,27 млн) против 1,79 млн электромобилей у Tesla, добавляет Bloomberg.Агентство отмечает, что есть ещё одна область, в которой Tesla явно лидирует — рыночная оценка. Несмотря на обвал акций американской компании на 38% с начала 2025 года, её рыночная капитализация составляет более $800 млрд против $150 млрд у BYD. Бумаги последней с начала 2025-го подорожали на 51%.BYD «подтверждает своё звание китайского короля электромобилей», отметил независимый аналитик Гао Шэнь. По его мнению, растущие поставки и разнообразие предложения помогут компании вскоре обойти Tesla и по прибыли.Динамика выручки BYD и Tesla с 2015-го по 2024-й. Источник: Bloomberg#новости #byd #tesla