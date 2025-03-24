«Ситидрайв» начнёт работать в Ростове-на-Дону с 2 апреля 2025 года

Это будет шестой город присутствия каршеринга.На старте в парке в Ростове-на-Дону будет доступно около 300 автомобилей различных классов, в том числе Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid, Haval Jolion Elite, Kia Rio и Nissan Qashqai. Об этом пишет «Трушеринг».Пользователи смогут совершать поездки на расстояние до 250 км от границы города, в рамках пакетных тарифов — до 2000 км. Для пользователей будут доступны те же опции, что и в других городах присутствия «Ситидрайва».У каршеринга несколько тарифов, в том числе поминутный, фиксированный, для аренды на несколько часов или дней. Также есть догосрочная аренда без оклейки. Сервис берёт на себя оплату парковки, заправки, техобслуживания и ремонта.«Ситидрайв» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, а в сентябре 2024 года запустился в Нижнем Новгороде.Источник: «Ситидрайв»#новости #ситидрайв