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Полина Лааксо
Транспорт

Петербургская полиция приступила к проверкам курьеров на электровелосипедах «на постоянной основе»

В феврале 2025 года местные депутаты предложили запретить ездить на них по тротуарам.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Проверки курьеров с электровелосипедами «на постоянной основе» начались с 24 марта 2025 года, рассказало Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. К ним привлекли Госавтоинспекцию (ГАИ) и миграционную службу.
  • В первый день проверили около 200 электровелосипедистов. Из них свыше 160 вызвали у ГАИ «вопросы технического характера». У некоторых транспортных средств не было педалей, а мощность аккумулятора превышала 1000 Вт. По словам полиции, «это уже не велосипеды и не "электро", а мопеды».
  • Чтобы управлять мопедом, нужны права категории «М», однако у проверенных курьеров их не было. В шлеме ездили не все, хотя для водителей мопедов это обязательно. Средства, похожие на мопеды, изъяли для экспертизы.
  • За девять месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге зафиксировали свыше 900 происшествий с электровелосипедами, 25 из которых — с летальным исходом. В 42% участвовали курьеры.
  • С 10 по 14 марта 2025 года в городе прошла «профилактическая» операция «Электровелосипед». Тогда проверили примерно 1500 электровелосипедистов. Как писала «Фонтанка», подавляющее большинство оказалось курьерами на «фирменном» транспорте. Около 1000 привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Таня Боброва
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В Москве утвердили стандарт для курьерских сервисов: он включает требования к проверке личности, форме и транспорту

Требования вступят в силу поэтапно, в полной мере — в мае 2025 года.

Источник: Дептранс Москвы

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