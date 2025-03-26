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Таня Боброва
Транспорт

«Делимобиль» запустил междугородние поездки без необходимости завершать аренду в городе старта

Стоимость поездки начинается от 3500 рублей.

  • По тарифу «Межгород» пользователи смогут совершать поездки между городами и завершать аренду в них без дополнительных комиссий и возврата в город старта, рассказал каршеринг.
  • Сначала тариф доступен по направлениям туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи.
  • Позже добавят маршруты Ростов-на-Дону — Сочи, Нижний Новгород — Казань, Казань — Уфа, Пермь — Екатеринбург, Казань — Самара, Самара — Уфа, Казань — Пермь, Сочи — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Москва — Пермь, Москва — Самара.
  • На первом этапе для междугородних поездок будут доступны Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и другие машины. Стоимость поездки начинается от 3500 рублей. Топливо каршеринг берёт на себя, платные дороги пользователь оплачивает сам.
Источник: «Делимобиль»
Источник: «Делимобиль»

#новости #делимобиль

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