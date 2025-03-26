«Делимобиль» запустил междугородние поездки без необходимости завершать аренду в городе старта

Стоимость поездки начинается от 3500 рублей.По тарифу «Межгород» пользователи смогут совершать поездки между городами и завершать аренду в них без дополнительных комиссий и возврата в город старта, рассказал каршеринг.Сначала тариф доступен по направлениям туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи.Позже добавят маршруты Ростов-на-Дону — Сочи, Нижний Новгород — Казань, Казань — Уфа, Пермь — Екатеринбург, Казань — Самара, Самара — Уфа, Казань — Пермь, Сочи — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Москва — Пермь, Москва — Самара.На первом этапе для междугородних поездок будут доступны Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и другие машины. Стоимость поездки начинается от 3500 рублей. Топливо каршеринг берёт на себя, платные дороги пользователь оплачивает сам. Источник: «Делимобиль»#новости #делимобиль