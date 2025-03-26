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Евгения Евсеева
Транспорт

Петербургские депутаты одобрили запрет ездить по тротуарам на электровелосипедах — с таким предложением они обратятся в Минтранс

Проект уже поддерживают в Краснодарском крае, а вот в Москве выступают против.

  • Заксобрание одобрило в первом чтении проект обращения к главе Минтранса Роману Старовойту. Депутаты предлагают закрепить само понятие «электровелосипед» в правилах дорожного движения и ограничить скорость движения абсолютно всех велосипедов по тротуару — до 10 км/ч.
  • Электровелосипедистам разрешат ездить по нему, только если они сопровождают ребёнка в возрасте до 14 лет или перевозят ребёнка до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе.
  • По словам одного из авторов обращения, Алексея Цивилёва, проект поддерживают «Всероссийская ассоциация автомобилистов», власти Краснодарского края и члены Общественной палаты. Против — Дептранс Москвы и ассоциации курьеров.
  • Также против проекта выступили несколько депутатов. Александр Новиков отметил, что сам ездит на электровелосипеде по тротуарам, но «крутит педали». Он предложил ввести запрет только для курьеров.

Принимая этот закон, вы и меня тоже выгоняете [с тротуаров] и заносите в ранг будущих преступников. Зачем мы путаем обычных людей, которые ездят и занимаются спортом, с курьерами, которые занимаются работой?

Александр Новиков
  • Цивилёв ответил, что «те, кто пользуется педалями, могут находиться на тротуаре». Однако если человек «нажимает на электричество» и уже не может быстро реагировать на препятствия, ему нужно переместиться на проезжую часть.
Полина Лааксо
Транспорт
Петербургская полиция приступила к проверкам курьеров на электровелосипедах «на постоянной основе»

В феврале 2025 года местные депутаты предложили запретить ездить на них по тротуарам.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #электровелосипеды

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