Петербургские депутаты одобрили запрет ездить по тротуарам на электровелосипедах — с таким предложением они обратятся в Минтранс

Проект уже поддерживают в Краснодарском крае, а вот в Москве выступают против. Заксобрание одобрило в первом чтении проект обращения к главе Минтранса Роману Старовойту. Депутаты предлагают закрепить само понятие «электровелосипед» в правилах дорожного движения и ограничить скорость движения абсолютно всех велосипедов по тротуару — до 10 км/ч.Электровелосипедистам разрешат ездить по нему, только если они сопровождают ребёнка в возрасте до 14 лет или перевозят ребёнка до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе.По словам одного из авторов обращения, Алексея Цивилёва, проект поддерживают «Всероссийская ассоциация автомобилистов», власти Краснодарского края и члены Общественной палаты. Против — Дептранс Москвы и ассоциации курьеров.Также против проекта выступили несколько депутатов. Александр Новиков отметил, что сам ездит на электровелосипеде по тротуарам, но «крутит педали». Он предложил ввести запрет только для курьеров.Принимая этот закон, вы и меня тоже выгоняете [с тротуаров] и заносите в ранг будущих преступников. Зачем мы путаем обычных людей, которые ездят и занимаются спортом, с курьерами, которые занимаются работой?Александр НовиковЦивилёв ответил, что «те, кто пользуется педалями, могут находиться на тротуаре». Однако если человек «нажимает на электричество» и уже не может быстро реагировать на препятствия, ему нужно переместиться на проезжую часть.Полина ЛааксоТранспортвчераПетербургская полиция приступила к проверкам курьеров на электровелосипедах «на постоянной основе» В феврале 2025 года местные депутаты предложили запретить ездить на них по тротуарам. #новости #электровелосипеды