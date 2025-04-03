Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Телеграм
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Транспорт

ФАС предложила установить сбор за возврат билетов на поезда в размере до 10% от их стоимости

Конкретный размер сбора будет устанавливать сам перевозчик.

Источник фото: РЖД / Telegram
Источник фото: РЖД / Telegram
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства об изменении формирования платы за возврат железнодорожных билетов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора.
  • В ведомстве пояснили, что принятие постановления поможет сделать железнодорожные билеты доступнее и снизить риски их возврата посредниками.

Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведёт к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла.

Геннадий Магазинов, замглавы ФАС (цитата по ТАСС)
  • Магазинов в интервью ТАСС напомнил, что до 2020 года комиссия за возврат железнодорожных билетов составляла около 250 рублей. С началом пандемии Covid-19 и введением ограничений «начались массовые отмены билетов, в том числе для организованных групп школьников». В ответ на это размер сбора понизили до 1 рубля, с учётом индексации сейчас он составляет примерно 3 рубля — вне зависимости от категории места (плацкарт, купе, СВ) или стоимости билета, уточнил он.
  • По мнению опрошенных «Атор Вестником» экспертов, никакая «перепродажа» именных билетов на поезд технически невозможна — билеты оформляются строго на конкретного человека с указанием паспортных данных. При сдаче билета освободившиеся билеты поступают сразу в продажу, также работает система «предзаказа» билетов.
  • При возврате электронного билета на поезд по России не позднее чем за восемь часов до отправления РЖД возвращает полную стоимость проезда, не позднее двух часов до отправления — стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, менее чем за два часа — только стоимость билета.

#новости

2
26 комментариев