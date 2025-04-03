ФАС предложила установить сбор за возврат билетов на поезда в размере до 10% от их стоимости

Конкретный размер сбора будет устанавливать сам перевозчик.Источник фото: РЖД / TelegramФедеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства об изменении формирования платы за возврат железнодорожных билетов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора.В ведомстве пояснили, что принятие постановления поможет сделать железнодорожные билеты доступнее и снизить риски их возврата посредниками.Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведёт к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла.Геннадий Магазинов, замглавы ФАС (цитата по ТАСС)Магазинов в интервью ТАСС напомнил, что до 2020 года комиссия за возврат железнодорожных билетов составляла около 250 рублей. С началом пандемии Covid-19 и введением ограничений «начались массовые отмены билетов, в том числе для организованных групп школьников». В ответ на это размер сбора понизили до 1 рубля, с учётом индексации сейчас он составляет примерно 3 рубля — вне зависимости от категории места (плацкарт, купе, СВ) или стоимости билета, уточнил он.По мнению опрошенных «Атор Вестником» экспертов, никакая «перепродажа» именных билетов на поезд технически невозможна — билеты оформляются строго на конкретного человека с указанием паспортных данных. При сдаче билета освободившиеся билеты поступают сразу в продажу, также работает система «предзаказа» билетов.При возврате электронного билета на поезд по России не позднее чем за восемь часов до отправления РЖД возвращает полную стоимость проезда, не позднее двух часов до отправления — стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, менее чем за два часа — только стоимость билета.#новости