Продажи легковых автомобилей в марте 2025 года в России упали на 45% год к году — АЕБ

Накануне о результатах марта отчитался «АвтоВАЗ», назвав падение рынка «драматическим».В марте 2025 года в России продали около 82,66 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей с учётом альтернативных каналов поставок — на 45% меньше год к году. Об этом пишет Autonews со ссылкой на данные комитета автопроизводителей АЕБ.За весь первый квартал 2025-го продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России сократились на 26% год к году — до 254 тысяч машин.Председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев отметил, что за последние десять лет хуже в процентном отношении результаты марта были только в 2022 году (-59%), а первого квартала — в 2015-м (-36%).По его словам, среди прочего на снижение рынка влияет ожидание покупателей возможного возвращения в Россию некоторых ушедших компаний — в перспективе такой отложенный спрос может привести к росту рынка.В апреле 2025 года о своих результатах отчитался «АвтоВАЗ»: по итогам марта компания продала 28,7 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada — на 7,4% больше, чем в феврале, но на 33% меньше год к году. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал мартовское падение рынка «драматическим».В конце февраля 2025-го он оценивал запасы на складах дилеров и производителей в России в 500 тысяч автомобилей. Запасы самого «АвтоВАЗа» приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч.Источник: «АвтоВАЗ»#новости #автоваз