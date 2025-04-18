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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс» предложил единые правила для кикшерингов: ограничить количество самокатов в городах и ввести систему проверки возраста

К примеру, через Госуслуги.

  • Предложения компания направит региональным властям и участникам рынка, рассказали в компании.
  • Главное правило — ограничить суммарное количество самокатов в каждом городе. В «Яндексе» рассчитывают, что это «разгрузит инфраструктуру» и повысит «порядок» средств индивидуальной мобильности. О каком именно количестве идёт речь — не уточняют.
  • Также компания предлагает снизить максимально возможную скорость электросамокатов — до 20 км/ч. 17 апреля 2025 года кикшеринги уже договорились ограничить её до такого значения на тротуарах. Увеличить скорость можно будет, когда «появится отдельная инфраструктура, по которой будет безопасно передвигаться на высокой скорости».
  • Кроме того, компания хочет ввести обязательные штрафы за «серьёзные нарушения»: езду в пьяном виде, поездки вдвоём, передачу электросамоката несовершеннолетнему. У Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекса» уже есть единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами.
  • Ещё «Яндекс» предлагает ввести контроль за соблюдением правил и внедрить во всех городах системы верификации и проверки возраста. Например, через Госуслуги.
Источник: «Коммерсантъ»
Источник: «Коммерсантъ»
  • В марте 2025 года Минтранс подготовил поправки к правилам дорожного движения и предложил запретить самокатчикам требовать от пешеходов уступить им дорогу — в том числе сигналя. В том же месяце в Госдуме обсудили идею ввести биометрию для тех, кто хочет ездить на скорости выше 12 км/ч.

#новости #электросамокаты

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