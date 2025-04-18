«Яндекс» предложил единые правила для кикшерингов: ограничить количество самокатов в городах и ввести систему проверки возраста

К примеру, через Госуслуги.Предложения компания направит региональным властям и участникам рынка, рассказали в компании.Главное правило — ограничить суммарное количество самокатов в каждом городе. В «Яндексе» рассчитывают, что это «разгрузит инфраструктуру» и повысит «порядок» средств индивидуальной мобильности. О каком именно количестве идёт речь — не уточняют.Также компания предлагает снизить максимально возможную скорость электросамокатов — до 20 км/ч. 17 апреля 2025 года кикшеринги уже договорились ограничить её до такого значения на тротуарах. Увеличить скорость можно будет, когда «появится отдельная инфраструктура, по которой будет безопасно передвигаться на высокой скорости».Кроме того, компания хочет ввести обязательные штрафы за «серьёзные нарушения»: езду в пьяном виде, поездки вдвоём, передачу электросамоката несовершеннолетнему. У Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекса» уже есть единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами.Ещё «Яндекс» предлагает ввести контроль за соблюдением правил и внедрить во всех городах системы верификации и проверки возраста. Например, через Госуслуги.Источник: «Коммерсантъ»В марте 2025 года Минтранс подготовил поправки к правилам дорожного движения и предложил запретить самокатчикам требовать от пешеходов уступить им дорогу — в том числе сигналя. В том же месяце в Госдуме обсудили идею ввести биометрию для тех, кто хочет ездить на скорости выше 12 км/ч.#новости #электросамокаты