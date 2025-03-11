Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Маркетплейсы
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Минтранс предложил запретить электросамокатчикам требовать, чтобы их пропустили пешеходы

В том числе — сигналить им.

  • Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения: в них он предлагает считать средства индивидуальной мобильности (СИМ) транспортным средством, а пользователей кикшерингов — водителями. Они будут иметь соответствующие обязанности и ответственность, пишет РБК.
  • Также ведомство предлагает законодательно запретить езду на одном самокате вдвоём.
  • Более жёстко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий).
  • При сближении с пешеходами скорость должна понижаться до 10 км/ч, считает Минтранс. Кроме того, ведомство хочет запретить водителям электросамокатов требовать от пешеходов, чтобы они уступали им дорогу — в том числе сигналя.
  • Обсудить вопрос о снижении предельной скорости электросамокатов до 10 км/ч в конце марта 2025 года планирует Мосгордума.

#новости #электросамокаты

34
6
3
1
166 комментариев