Минтранс предложил запретить электросамокатчикам требовать, чтобы их пропустили пешеходы

В том числе — сигналить им. Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения: в них он предлагает считать средства индивидуальной мобильности (СИМ) транспортным средством, а пользователей кикшерингов — водителями. Они будут иметь соответствующие обязанности и ответственность, пишет РБК.Также ведомство предлагает законодательно запретить езду на одном самокате вдвоём.Более жёстко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий).При сближении с пешеходами скорость должна понижаться до 10 км/ч, считает Минтранс. Кроме того, ведомство хочет запретить водителям электросамокатов требовать от пешеходов, чтобы они уступали им дорогу — в том числе сигналя.Обсудить вопрос о снижении предельной скорости электросамокатов до 10 км/ч в конце марта 2025 года планирует Мосгордума.#новости #электросамокаты