Стартап Slate Auto, поддерживаемый Джеффом Безосом, представил электропикап стоимостью до $20 тысяч

Его можно полностью настроить под себя — от конфигурации салона до внешнего вида кузова.Slate AutoБазовая версия Slate Truck оснащена батареей на 52,7 кВт·ч, которая, по словам компании, позволяет проехать до 241 км. Длина пикапа — 443,5 см, грузоподъёмность — до 635 кг, пишет TechCrunch. Издание называет его «анти-Tesla».Заводская комплектация включает механические стеклоподъёмники, штампованные диски, держатель для смартфона вместо аудиосистемы и неокрашенный кузов. Пикап оснащён функцией экстренного автоторможения, подушками безопасности и камерой заднего вида.Автомобиль предлагается как Blank Slate — «чистый лист», который можно «модернизировать» под себя. Покупателям предложат более 100 аксессуаров: виниловые плёнки, рейлинги, аудиосистему и наборы для превращения пикапа в пятиместный SUV.Производство пикапа в штате Индиана наладят в 2026 году. Желающие могут оформить предзаказ, оплатив депозит в размере $50, отмечает издание.Slate Auto основали в 2022 году. В компании работают бывшие сотрудники Ford, General Motors, Harley-Davidson. В 2023-м компания привлекла $111 млн, среди инвесторов значился и основатель Amazon Джефф Безос.#новости