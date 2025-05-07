«Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» отменили часть рейсов из-за ограничений на полёты в некоторых российских аэропортах

Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса и обращаться в колл-центры авиакомпаний.В ночь на 7 мая 2025 года временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводили в московских аэропортах Жуковский, Внуково и Шереметьево, а также в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Сочи. Это было сделано «для обеспечения безопасности полётов», сообщили в Росавиации.Во Внуково с 16:00 6 мая к 8:00 мск 7 мая отменили как минимум 50 рейсов, в Шереметьево — около 40, из Домодедово — порядка 20 рейсов. «Пулково» внепланово в качестве запасного аэродрома принял более 70 рейсов, пишет Ассоциация туроператоров.По данным организации, ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тысяч пассажиров.Из-за этого к 9:30 7 мая 8,5 тысячи пассажиров «Уральских авиалиний» ожидали вылета в Москве и других городах России, а также за рубежом. Авиакомпании пришлось отменить 18 рейсов.NordStar сообщила о переносе времени вылета шести рейсов, Nordwind — о четырёх задержанных рейсах из Казани и в Казань.«Аэрофлот» предупредил о возможной отмене и об объединении ряда рейсов. Пассажирам предложили перебронировать билеты при наличии свободных мест или полный возврат стоимости.«Победа» также предупредила об отмене части рейсов, AZUR air — об изменениях в своём расписании. S7 сообщила, что «вынуждена корректировать расписание полётов». Часть рейсов авиакомпании в аэропорту Домодедово отменена, некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы.#новости