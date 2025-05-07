«Автотор» показал электрокары, которые будет выпускать под маркой Eonyx

Они выглядят как китайский Sunshine EEC.Источник: Telegram-канал «Автопоток»Завод «Автотор» показал электрокары в рамках открытия фестиваля единоборств «Кубок Балтики» в Калининграде — их подарят победителям. Об этом пишут «Вести.Калининград».Официально компания автомобили не представляла, но 30 апреля 2025 года сообщила, что начала производство двух моделей компактных электромобилей Eonyx.Технические характеристики предприятие не раскрывало, однако отмечало, что машины будут относиться к категории L7 — то есть считаться тяжёлыми квадрициклами. Цены тоже неизвестны.Электрокары ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях и в аэропортах. Собирает их «Автотор» с партнёром, но не раскрывает, с каким. Выглядят машины как китайские Sunshine EEC, отмечает Telegram-канал «Автопоток».Sunshine EEC. Источник: Alibaba#новости #автотор