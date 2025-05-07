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Евгения Евсеева
Транспорт

«Автотор» показал электрокары, которые будет выпускать под маркой Eonyx

Они выглядят как китайский Sunshine EEC.

Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fautopotoknews%2F13073&postId=1971486" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Автопоток</a>»
Источник: Telegram-канал «Автопоток»
  • Завод «Автотор» показал электрокары в рамках открытия фестиваля единоборств «Кубок Балтики» в Калининграде — их подарят победителям. Об этом пишут «Вести.Калининград».
  • Официально компания автомобили не представляла, но 30 апреля 2025 года сообщила, что начала производство двух моделей компактных электромобилей Eonyx.
  • Технические характеристики предприятие не раскрывало, однако отмечало, что машины будут относиться к категории L7 — то есть считаться тяжёлыми квадрициклами. Цены тоже неизвестны.
  • Электрокары ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях и в аэропортах. Собирает их «Автотор» с партнёром, но не раскрывает, с каким. Выглядят машины как китайские Sunshine EEC, отмечает Telegram-канал «Автопоток».
Sunshine EEC. Источник: Alibaba
Sunshine EEC. Источник: Alibaba

#новости #автотор

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