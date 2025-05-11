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Карина Пардаева
Транспорт

В Госдуме предложили «Яндекс Такси» автоматически запрещать вызов машин в зоне действия знака «Остановка запрещена»

Пассажиры специально вызывают туда машины, чтобы пожаловаться через приложение и получить купон, пожаловались водители депутату Буцкой.

  • Письмо на имя гендиректора «Яндекс Такси» Александра Аникина направила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом пишет ТАСС.
  • Депутат также предлагает выделять на карте зоны, где остановка запрещена, например, красным цветом, запретить установку точки посадки или высадки в этих местах и автоматически перенаправлять заказ на ближайшую разрешённую точку.

Водители сообщают, что пассажиры намеренно вызывают такси к знакам «Остановка запрещена», фотографируют и отправляют в приложение «Яндекс такси» с пометкой, что водитель не знает правил дорожного движения, и получают купон на бесплатную поездку.

Татьяна Буцкая, депутат.
  • Количество таких случаев, обращений водителей и граждан не приводится.

#новости

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