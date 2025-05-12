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Евгения Евсеева
Транспорт

Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, встающих до полной остановки самолёта и выключения сигнала «пристегните ремни»

Сумма штрафа пока неизвестна.

  • Согласно циркуляру Главного управления гражданской авиации Турции, те, кто встаёт со своего места раньше, чем самолёт полностью остановится и погаснет табло «пристегните ремни», будут считаться авиадебоширами.
  • Нарушением правил также будут считаться игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок до разрешения экипажа.
  • Бортпроводники должны будут предупреждать об этом правиле при приземлении. Размер штрафов не уточняется.
  • В Turkish Airlines объяснили, что мера направлена не только на поддержание дисциплины на борту самолёта, но и на уменьшение количества травм из-за резкого движения воздушного судна или падения багажа.
Источник: exyuaviation.com
Источник: exyuaviation.com

#новости #самолёты

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