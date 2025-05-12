Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, встающих до полной остановки самолёта и выключения сигнала «пристегните ремни»

Сумма штрафа пока неизвестна.Согласно циркуляру Главного управления гражданской авиации Турции, те, кто встаёт со своего места раньше, чем самолёт полностью остановится и погаснет табло «пристегните ремни», будут считаться авиадебоширами.Нарушением правил также будут считаться игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок до разрешения экипажа.Бортпроводники должны будут предупреждать об этом правиле при приземлении. Размер штрафов не уточняется.В Turkish Airlines объяснили, что мера направлена не только на поддержание дисциплины на борту самолёта, но и на уменьшение количества травм из-за резкого движения воздушного судна или падения багажа.Источник: exyuaviation.com#новости #самолёты