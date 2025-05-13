Госдума приняла законопроект о локализации легковых машин для такси

Он начнёт действовать с 1 марта 2026 года.Источник: «РИА Новости»Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтении. В первом его рассмотрели ещё в январе 2024 года.Время вступления документа в силу — с 1 марта 2026 года. Сроки перенесли, изначально законопроект должен был заработать с 1 октября 2025 года.С этого времени в такси будут допускать только машины, которые соответствуют одному из требований: либо отечественные, выпущенные в России и соответствующие определённому уровню локализации; либо иностранные модели, произведённые по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), заключённым с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.Последняя норма будет действовать до 1 января 2033 года, после этого в такси можно будет использовать лишь российские машины. Также могут допустить машины, произведённые по СПИК после 1 марта 2025-го, если одобрение выдаст правительство.Ввели отсрочку для регионов: требования о использовании локализованных такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (республики Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области) вступят в силу с 1 марта 2028 года.В Дальневосточном федеральном округе (республики Бурятия и Саха, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ) — с 1 марта 2030 года.#новости #законы #такси