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Артур Томилко
Транспорт

В Мосгордуме предложили штрафовать таксистов на 5000 рублей за отсутствие аттестации на знание Москвы

Обязательную проверку водителей ввели с 1 марта 2025 года.

Фото АГН «Москва» 
Фото АГН «Москва» 
  • В Мосгордуму внесли проект поправок к столичному КоАП, который предполагает добавление в кодекс статьи о нарушении требований к водителю легкового такси (10.14), пишет «Ъ».
  • По этой статье будут штрафовать таксистов, которые не прошли аттестацию на знание городских достопримечательностей, местоположения объектов инфраструктуры (больниц, вокзалов, стадионов и других) и зданий органов государственной власти, а также правил перевозки багажа и действий в чрезвычайных ситуациях.
  • Размер штрафа составит 5000 рублей. До этого аналогичную меру утвердили депутаты Мособлдумы.
  • Мосгордума приняла местный закон о такси летом 2023 года. Он среди прочего включает требование об обязательной аттестации водителей. Правила начали действовать в Москве и Подмосковье с 1 марта 2025 года.
  • Водители могут пройти тестирование в пяти центрах или онлайн. На попытку даётся 20 минут, за это время нужно ответить на 10 случайных вопросов из 300 возможных. По данным департамента транспорта Москвы, с первого раза аттестацию проходят 80% водителей.
Артур Томилко
Транспорт
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#новости #такси

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