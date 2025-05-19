В Мосгордуме предложили штрафовать таксистов на 5000 рублей за отсутствие аттестации на знание Москвы

Обязательную проверку водителей ввели с 1 марта 2025 года.Фото АГН «Москва» В Мосгордуму внесли проект поправок к столичному КоАП, который предполагает добавление в кодекс статьи о нарушении требований к водителю легкового такси (10.14), пишет «Ъ».По этой статье будут штрафовать таксистов, которые не прошли аттестацию на знание городских достопримечательностей, местоположения объектов инфраструктуры (больниц, вокзалов, стадионов и других) и зданий органов государственной власти, а также правил перевозки багажа и действий в чрезвычайных ситуациях.Размер штрафа составит 5000 рублей. До этого аналогичную меру утвердили депутаты Мособлдумы.Мосгордума приняла местный закон о такси летом 2023 года. Он среди прочего включает требование об обязательной аттестации водителей. Правила начали действовать в Москве и Подмосковье с 1 марта 2025 года. Водители могут пройти тестирование в пяти центрах или онлайн. На попытку даётся 20 минут, за это время нужно ответить на 10 случайных вопросов из 300 возможных. По данным департамента транспорта Москвы, с первого раза аттестацию проходят 80% водителей. Артур ТомилкоТранспорт14 мая«Пассажиров жалко»: как закон о локализации машин для такси повлияет на рынок Главное из материала Forbes. #новости #такси