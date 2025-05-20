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Таня Боброва
Транспорт

Динамический тариф на парковку в Москве расширят ещё на 58 участков улиц

С ноября 2024 года он работает на пяти улицах в центре города.

  • Динамический тариф на парковку заработает ещё на 58 участках улиц Москвы с 20 июня 2025 года, рассказал столичный Дептранс. Прогноз загруженности и цена доступны в приложении «Парковки России». Список адресов — на сайте.
  • Этот тариф на парковку протестировали в Москве в сентябре 2024 года, с ноября он заработал для всех водителей на улице Ильинка, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, Новой площади и в Никитском переулке.
  • Тариф предполагает, что стоимость стоянки меняется в зависимости от загруженности: при «минимальной занятости» она начинается от 0 рублей в час, максимальный тариф составит 800 рублей в час, сообщал Дептранс. По его данным, за время пилота на семь минут сократилась средняя продолжительность парковки и на 9% снизилась нагрузка в «наиболее востребованные часы».
Зоны с динамическим тарифом, которые заработают с 20 июня 2025 года, выделены зелёным цветом. Скриншот vc.ru
Зоны с динамическим тарифом, которые заработают с 20 июня 2025 года, выделены зелёным цветом. Скриншот vc.ru
  • Также Дептранс рассказал, что добавит новые участки улиц в зону резидентных разрешений в три этапа: 20 июня, 15 августа и 3 октября 2025 года. Список адресов доступен на Едином транспортном портале. Жители этих улиц смогут продолжать парковаться бесплатно.

#новости #москва

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