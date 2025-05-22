Авиакомпания S7 запланировала начать производство собственного двигателя в конце 2026 года

Его будут использовать в учебных самолётах Tango.Учебно-тренировочный самолёт Tango. Источник фото: Максим Блинов / РИА НовостиГруппа S7 планирует летом 2025 года провести испытания авиационного поршневого двигателя АПД-520 «Лидер» собственной разработки, пишут «Ведомости». Объём инвестиций не раскрывается.В первый год S7 рассчитывает выпустить не менее 30 моторов, которые будут использоваться для комплектации четырёхместных легкомоторных самолётов Tango. Производство самих самолётов запланировано на конец 2026 — начало 2027 года.Двигатель АПД-520 разработан конструкторским бюро S7 Group на основе классической схемы шестицилиндрового ДВС с воздушным охлаждением и изготовлен из российских композитных материалов. Мощность — 200 л.с., рабочий объём — 5,2 л, межремонтный ресурс — 1500 часов, с потенциалом увеличения до 2000.Самолёт Tango разрабатывают как учебно-тренировочный. Он предназначен для подготовки гражданских пилотов. Его взлётная масса — 1200 кг, он может развивать скорость до 241 км/ч при максимальной дальности полёта до 1100 км.По словам представителя S7, самолётом интересуются лётные училища и государственные структуры, особенно в регионах с трудной транспортной доступностью.Эксперты оценивают проект S7 как «потенциально востребованный рынком». Самая сложная его часть — двигатель, сделать который «эффективным» по приемлемой цене в мире могут не так много компаний.По оценке Межотраслевого аналитического центра, объём рынка самолётов размерности Tango в 2026-2035 годах составит 360 единиц, около 60% из которых — потребности государственных учебных центров, 36% – частных эксплуатантов. В случае появления двухмоторной модификации потенциал может расшириться ещё на 80–110 машин.#новости #s7