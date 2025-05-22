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Карина Пардаева
Транспорт

Авиакомпания S7 запланировала начать производство собственного двигателя в конце 2026 года

Его будут использовать в учебных самолётах Tango.

Учебно-тренировочный самолёт Tango. Источник фото: Максим Блинов / РИА Новости
Учебно-тренировочный самолёт Tango. Источник фото: Максим Блинов / РИА Новости
  • Группа S7 планирует летом 2025 года провести испытания авиационного поршневого двигателя АПД-520 «Лидер» собственной разработки, пишут «Ведомости». Объём инвестиций не раскрывается.
  • В первый год S7 рассчитывает выпустить не менее 30 моторов, которые будут использоваться для комплектации четырёхместных легкомоторных самолётов Tango. Производство самих самолётов запланировано на конец 2026 — начало 2027 года.
  • Двигатель АПД-520 разработан конструкторским бюро S7 Group на основе классической схемы шестицилиндрового ДВС с воздушным охлаждением и изготовлен из российских композитных материалов. Мощность — 200 л.с., рабочий объём — 5,2 л, межремонтный ресурс — 1500 часов, с потенциалом увеличения до 2000.
  • Самолёт Tango разрабатывают как учебно-тренировочный. Он предназначен для подготовки гражданских пилотов. Его взлётная масса — 1200 кг, он может развивать скорость до 241 км/ч при максимальной дальности полёта до 1100 км.
  • По словам представителя S7, самолётом интересуются лётные училища и государственные структуры, особенно в регионах с трудной транспортной доступностью.
  • Эксперты оценивают проект S7 как «потенциально востребованный рынком». Самая сложная его часть — двигатель, сделать который «эффективным» по приемлемой цене в мире могут не так много компаний.
  • По оценке Межотраслевого аналитического центра, объём рынка самолётов размерности Tango в 2026-2035 годах составит 360 единиц, около 60% из которых — потребности государственных учебных центров, 36% – частных эксплуатантов. В случае появления двухмоторной модификации потенциал может расшириться ещё на 80–110 машин.

#новости #s7

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