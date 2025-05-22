Мосгордума приняла закон о штрафах для таксистов за отсутствие аттестации — она предполагает знание Москвы

Сумма штрафа — 5000 рублей.В ��оскве ввели ответственность за отсутствие аттестации у таксистов — законопроект приняла Мосгордума, сообщил столичный Дептранс.Поправки внесли в городской КоАП. Привлекать водителей к ответственности будут сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Штраф составит 5000 рублей.Согласно документу, речь идёт об аттестации на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, образования, медицинских организаций, объектов спорта и госорганов, а также действий в чрезвычайной ситуации и правил перевозки пассажиров и багажа, уточняет «Интерфакс».Мосгордума приняла местный закон о такси летом 2023 года. Он среди прочего включает требование об обязательной аттестации водителей. С 1 марта 2025 года аттестация стала обязательной для таксистов в Москве и Подмосковье. Ввести штрафы предложили в мае 2025-го.Источник: Telegram-канал Дептранса Москвы#новости #москва