Российский офис Mazda сообщил о поставках в Россию некоторых моделей через партнёров и с гарантией

Дилеры говорят, что они мало чем отличаются от параллельного импорта.ООО «Мазда Мотор Рус» возобновило поставки в Россию некоторых моделей через своих партнёров, сообщили Autonews в компании. У дилеров представлены модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50.Компания предлагает гарантию на три года или 100 тысяч км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Машины поставляются в Россию в основном из Китая.В автосалоне «СИМ» отметили в беседе с Autonews, что способ доставки мало чем отличается от параллельного импорта: машины выкупают представители «Мазды» в России и потом распространяют по дилерским центрам.В «Рольфе» сообщили, что машины собирают для европейского рынка. Поддержки русского языка в автомобилях нет — только китайский или английский, уточнили собеседники издания. По поводу гарантии в «Автомире» сообщили, что её даёт завод-изготовитель, в «СИМ» — «Мазда», в «Рольфе» — дилер.В мае 2025 года российское представительство Mazda представило бренд запчастей и компонентов для России — MZD. Под брендом выпускают и поставляю товары, «в полной мере соответствующие качеству и характеристикам оригинальной продукции».В ноябре 2022 года японская Mazda объявила о передаче «Соллерсу» своей доли в совместном предприятии на Дальнем Востоке за €1. На этом предприятии наладили сборку машин под брендом Sollers.Источник: DongChedi / Autonews#новости #mazda