Японский стартап KG Motors представил одноместный электромобиль за $7000

И собрал больше 2000 предзаказов. Фото KG MotorsМодель называется Mibot, её длина — 2,5 метра. Внешне автомобиль больше напоминает гольф-кар, но «идеально» подходит для передвижения по узким улицам японских городов, заявляет производитель.Запас хода на полном заряде составляет до 100 км, а максимальная скорость — 60 км/ч. Полностью зарядить автомобиль можно за пять часов, говорят в KG Motors.Предзаказ на Mibot компания открыла осенью 2024 года. На май 2025-го число заявок достигло 2250. При этом KG Motors планировала выпустить всего 3300 машин до марта 2027 года.Цена машины — $7000 (около 550 тысяч рублей по курсу ЦБ на 30 мая 2025 года).Салон Mibot, фото BloombergЭлектромобили не пользуются большой популярностью на японском рынке, отмечает Bloomberg. К примеру, китайская BYD за 2024 год продала в Японии всего 2223 электрокара, а местный концерн Toyota — около 2000.При этом мини-автомобили (кей-кары) — наиболее популярный сегмент в стране. На них приходится больше половины всех транспортных средств. Самая продаваемая модель — Nissan Sakurа — стоит около $14 тысяч (1,1 млн рублей).Микроавтобус и Mibot, фото Electrek #новости