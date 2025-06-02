В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке боковых стёкол машин — но увеличить штрафы за нарушения

Штраф за несоблюдение новых правил по боковым стёклам хотят повысят до 1000 рублей.Источник фото: Госавтоинспекция Москвы / TelegramСоответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Сейчас стекла должны пропускать не менее 70% света — затемнение не более 30%. Штраф за нарушение нормы — 500 рублей.По инициативе ЛДПР, допустимым светопропусканием для передних боковых стекол предлагают считать 42% — это 60% от действующей нормы. Лобовое стекло тонировать нельзя, отметил Нилов.В пояснительной записке к проекту указывается, что за нарушение требований к светопропусканию лобового стекла штраф может вырасти до 3000 рублей, за несоблюдение новых правил по боковым стёклам — до 1000 рублей.С 25 апреля по 12 мая 2025 года московская Госавтоинспекция выявила 17,9 тысячи случаев нарушения правил тонировки. Водителей оштрафовали по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП.#новости