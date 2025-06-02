Toyota подтвердила, что не возобновляла поставки автомобилей в Россию

Накануне о поставках сообщали СМИ — но дилеры информацию опровергали.«ООО «Тойота Мотор» не возобновляла поставки новых автомобилей в Россию из-за нарушений в логистических цепочках», — сообщила компания изданию Autonews.30 мая 2025 года «Авто Mail» написало со ссылкой на объявления, что «компания Toyota возобновила продажи автомобилей в России». Новые машины якобы предлагала российская «дочка» бренда «СП Бизнес Кар».Дилер же тогда рассказал Autonews, что у него есть машины японского и китайского производства, но привозят их «своими силами» — это не прямые поставки.Источник: FlickrToyota запустила производство в России в 2007 году. В 2022 году компания заявила об уходе с рынка. Годом позже бывший завод бренда в Санкт-Петербурге перешёл в госсобственность, а затем — под управление структуры оборонного концерна «Алмаз-Антей».Позже завод передали Aurus, но в 2025-м данные о владельцах скрыли. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга говорили, что пока «нет никакой даты по запуску автомобиля Aurus на базе производства Toyota». Кроме того, нет и понимания, что там будут выпускать именно эти машины.#новости #toyota