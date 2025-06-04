«Яндекс Go» запустил «Хаб» — раздел с разными способами поездок

Чтобы не переключаться между вкладками «Транспорт», «Такси» и «Драйв».Строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта можно в «одном окне» — не переходя по вкладкам или в разные приложения, говорят в компании.«Хаб» предлагает варианты маршрутов на всех видах общественного транспорта, на такси, каршеринге и самокатах.Алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда. Можно отфильтровать быстрые и выгодные маршруты или те, где меньше идти пешком. Сразу в приложении можно вызвать такси, арендовать машину или самокат.Источник здесь и далее: «Яндекс»В будущем «Хаб» начнёт предлагать составные маршруты — например, на метро и такси или метро и самокате. А до конца 2025 года в «Яндекс Go» добавится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физическую транспортную карту или выпустить виртуальную.#новости #яндекс