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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Go» запустил «Хаб» — раздел с разными способами поездок

Чтобы не переключаться между вкладками «Транспорт», «Такси» и «Драйв».

  • Строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта можно в «одном окне» — не переходя по вкладкам или в разные приложения, говорят в компании.
  • «Хаб» предлагает варианты маршрутов на всех видах общественного транспорта, на такси, каршеринге и самокатах.
  • Алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда. Можно отфильтровать быстрые и выгодные маршруты или те, где меньше идти пешком. Сразу в приложении можно вызвать такси, арендовать машину или самокат.
Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • В будущем «Хаб» начнёт предлагать составные маршруты — например, на метро и такси или метро и самокате. А до конца 2025 года в «Яндекс Go» добавится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физическую транспортную карту или выпустить виртуальную.

#новости #яндекс

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