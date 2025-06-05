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Данила Бычков
Транспорт

Volvo выпустит новую систему ремней безопасности, которая адаптируется под конкретного пассажира с помощью сенсоров

Шведская компания первой внедрила современные ремни безопасности в 1959 году.

  • Новая технология Volvo под названием «мультиадаптивный ремень безопасности» будет в реальном времени подстраиваться под конкретного пассажира и учитывать его рост, вес, телосложение, положение тела и скорость движения автомобиля.
  • Цель — повысить безопасность. Например, для пассажиров с крупным телосложением предел нагрузки может быть увеличен, чтобы избежать травм головы, а в случае аварии с участием пассажира с более хрупким телосложением нагрузка ремня безопасности снизится, чтобы не повредить его рёбра.
  • Новую систему ремней установят в электрическом кроссовере Volvo EX60 — его выпустят в 2026 году.

Это новая точка отсчёта в области автомобильной безопасности и пример того, как можно в реальном времени использовать данные для спасения миллионов жизней.

из заявления главы центра безопасности Volvo Cars Асы Хаглунд
  • По словам The Verge, современные трёхточечные ремни безопасности почти не изменились с момента появления в 1959 году, хотя технологии в области автомобилестроения с тех пор «значительно усовершенствовались».

#новости

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