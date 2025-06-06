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vc.ru
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Карина Пардаева
Транспорт

В работе сайта и приложения РЖД произошёл сбой из-за DDoS-атаки

В компании заявили, что стараются «как можно быстрее восстановить их работу».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • К 11:13 мск 6 июня 2025 года поступило больше 690 жалоб из 28 городов России. Больше всего сообщений из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Тверской областей, следует из данных downdetector.su.
  • В РЖД сообщили, что билеты можно купить на вокзалах и станциях, где кассы «функционируют штатно».
  • Обновлено 12:26 мск: В РЖД восстановили работу мобильного приложения и сайта. «В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения», — отметили там.

#новости #ржд

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