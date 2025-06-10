В Госдуму внесли законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы ручной клади

Его принятие поможет пресечь злоупотребления при произвольном установлении габаритов ручной клади.Автор законопроекта — сенатор Айрат Гибатдинов.Согласно пояснительной записке, нормы по весу и габаритам ручной клади уже учтены в авиационном законодательстве — поэтому перевозчики не вправе устанавливать свои правила, которые ущемляют право пассажиров на провоз вещей.Также судебная практика подтвердила: злоупотребления авиакомпаниями правом на определение габаритов ручной клади — незаконны. Но пока запрет не закрепили в Воздушном кодексе, компании продолжают ссылаться на внутренние регламенты и «обходить» правила, считает Гибатдинов.6 июня 2025 года Щербинский суд Москвы обязал «Победу» увеличить нормы бесплатного багажа: ручная кладь — не меньше 36 × 30 × 27 см и минимум 5 кг, покупки из duty free — до 24 × 32 см.По версии прокуратуры, установленные авиакомпанией габариты «нацелены на обход положений закона и ущемляют права пассажиров». В «Победе» с этим не согласились и указали на противоречия в авиационных правилах: по одним пунктам перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади, по другим — разрешать провоз дополнительных вещей, даже если они не подходят по весу или размеру.#новости #самолёты #ручнаякладь