В Санкт-Петербурге запустят новую систему расчёта платы за парковку — с динамическим ценообразованием по примеру Москвы

Стоимость парковки может составить до 360 рублей в час.Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга 4 июня 2025 года заказал разработку новой методики расчёта платы за пользование платными парковками, обратила 8 июня внимание «Фонтанка».Контракт заключили с частным предпринимателем — ему нужно предложить новую методику и обосновать необходимость дифференцированного подхода к тарификации. Время на исполнение — до 15 июня 2025-го. Проект предполагает переход к «гибкой» тарифной системе, где плата зависит от разных факторов — от загрузки парковок до типа транспорта.10 июня в комитете по транспорту Санкт-Петербурга заявили изданию, что в туристический сезон наблюдают «всплеск жалоб» от местных жителей, которые не могут найти место для парковки. Решить проблему должны новые тарифы — по примеру динамического ценообразования в Москве.Тариф в 100 рублей за час сохранят для «свободных» — где заполнена только половина мест для парковки — улиц. По расчётам «Фонтанки», там, где загрузка от 50% до 70%, — будет действовать базовая ставка в 200 рублей. От 70% до 85%, — 280 рублей. В наиболее «напряжённых» местах — 360 рублей.О том, что в Санкт-Петербурге рассматривают возможность ввести дифференцированные тарифы на платную парковку, заявили в комитете по транспорту города в феврале 2025 года.Источник: iam_os / UnsplashДинамический тариф на парковку протестировали в Москве в сентябре 2024 года, с ноября он заработал для всех водителей на улице Ильинка, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, Новой площади и в Никитском переулке. В мае 2025-го его расширили ещё на 58 участков улиц.#новости #санктпетербург