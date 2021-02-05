«Яндекс.Такси» собирается купить колл-центры и бизнес по грузоперевозкам одного из крупнейших конкурентов за $178 млн. ФАС уже блокировала сделку, но теперь в ней изменились условия, а «Везёт», по словам аналитиков, стал убыточным.

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Против сделки также выступал Gett, но в отличие от первой версии, «Яндекс» покупает только часть активов «Везёт» в некоторых регионах без ПО, а их балансовая стоимость не попадает в диапазон, требующий согласования с регулятором.



Что будет с оставшимися активами «Везёт» и каким бизнесом планируют заняться владельцы группы, пока неизвестно. ФАС решила проверить сделку, а «Яндекс.Такси» пообещало предоставить всю необходимую для этого информацию.

«Везёт» была лидером рынка легальных такси

«Везёт» сформировалась в 2017 году после объединения RuTaxi (владелец такси-сервисов «Везёт» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi). Тогда РБК назвало новую компанию «крупнейшим агрегатором в России». Её крупнейший акционер — фонд UFG Private Equity.

На момент объединения компания, по собственным данным, обрабатывала около 1,5 млн заказов в сутки и планировала выходить в новые регионы и консолидировать рынок.

Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется два-три крупных игрока. Мы видим себя одним из этих игроков. Артур Акопьян партнёр UFG Private Equity (3 мая 2017 года)

Бренды ГК «Везёт» принимали заказы как через приложение, так и по телефону. По данным источников РБК, в 2016 году сервисы RuTaxi насчитывали около 1 млн заказов в день, сервисы Fasten — 200-300 тысяч.

Сервисы, которые принимали заказы только через приложения, обрабатывали гораздо меньше заказов: «Яндекс.Такси» — 500 тысяч в сутки в 2016 году, Uber — 150-170 тысяч поездок, Gett — около 150 тысяч заказов.

В 2017 году ГК «Везёт» (на тот момент Fasten) была лидером рынка легальных такси в России с долей в 12,3%. Компания работала в 120 российских городах.

У «Яндекс.Такси» вместе с Uber суммарно было 10,4% рынка, следует из данных аналитического центра при правительстве.

ФАС против сделки

В июле 2019 года «Яндекс.Такси» объявил о покупке ГК «Везёт», включая ПО и колл-центры. Согласно условиям сделки, владельцы группы должны были получить до 3,6% «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн.

После завершения сделки пользователи «Везёт» смогут по-прежнему вызывать машину через приложения компании и по телефону, а водители перейдут на единую платформу «Яндекс.Такси», обещали в компании.

Чтобы закрыть сделку, стороны должны были получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, на сделку могла наложить вето Mail.ru Group, которая получила это право, когда выдала «Везёт» конвертируемый заём в июне 2018 года. Она напомнила об этом праве в день объявления сделки, но было ли оно реализовано и осталось ли к началу 2021 года, в Mail.ru Group не говорят.

Консолидация рынка удобна для граждан и для государства — ему будет проще работать с несколькими гигантами, чем с тысячами мелких игроков, заявила тогда «Фонтанке» глава комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова. По её словам, сделка не могла уничтожить конкуренцию в регионах, так как там работал сервис такси «Максим».

ФАС приступила к проверке и пообещала, что одобрит сделку, если объединённая компания займёт меньше 50% рынка.

Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, всё посчитаем, всё сделаем правильно. Мы посмотрим, какая будет доля у компании после возможного слияния с «Везет». Если они до 35% не дотянут на рынке, то мы с легким сердцем дадим согласие. Если будет больше 35%, но меньше 50%, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50%, ответ будет однозначный — нет. Игорь Артемьев глава ФАС (до ноября 2020 года)

Артемьев добавил, что к лету 2019 года «Яндекс.Такси» занимает менее 35% рынка. Ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян в июле 2019 года оценивал долю «Яндекс.Такси» после слияния с «Везёт» в 22–23% от всего рынка.

В октябре «Яндекс.Такси» отозвала ходатайство в ФАС, чтобы добавить в сделку новые активы «Везёт» — сервис грузоперевозок «Везёт Добро», и после меняла ходатайство несколько раз.

В марте 2020 года такси-сервис попросил антимонопольную службу изменить методику оценки рынка для проверки сделки. Артемьев тогда рассказывал, что «Яндекс.Такси» привлекает консультантов и юристов, чтобы доказать, что методика ФАС устарела, но «существенных аргументов» не предоставляет.

В мае 2020 года ФАС отказала компании. По данным ведомства, после покупки «Везёт» их совокупная доля на рынке составит 70% по всей России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны и свыше 50% в границах 32 субъектов.

В ответ на отказ ФАС гендиректор «Везёт» Андрей Лукашевич обвинил ведомство в неправильном подсчёте долей на рынке. Это не просто увеличение доли на рынке, а этап, необходимый для развития бизнеса обеих компаний, заявил он.

«Убыточный и сокращающийся бизнес»

2 февраля 2021 года «Яндекс.Такси» снова объявило о покупке активов «Везёт» — на этот раз колл-центров и сервиса грузоперевозок без ПО. В «Такси» рассказали, что пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону или в приложении «Яндекс Go», а водители — подключиться к платформе «Яндекс.Про».

Из-за того, что «Яндекс.Такси» не собирается покупать ПО, а балансовая стоимость активов изменилась, компания считает, что сделка не нуждается в одобрении ФАС. Согласно статье 28, предварительное согласие регулятора нужно, если компания имеет активы на 7 млрд рублей, а стоимость приобретаемого актива превышает 400 млн рублей.

Сумма новой сделки — $178 млн или 13,5 млрд рублей, однако балансовая стоимость актива может отличаться от рыночной. В «Яндексе» объяснили, что балансовая стоимость «Везёт» попадает в диапазон, не требующий согласования покупки, но точную сумму в компании не раскрыли.

При этом приложения, которые «Яндекс.Такси» не планирует покупать, «Везёт» не собирается развивать. «Владельцы сервиса прекратят поддержку приложений и сосредоточатся на другом бизнесе», — сказали в компании.

Акционеры «Везёт» должны будут решить судьбу оставшихся активов компании, говорит представитель группы, не уточняя, что именно остаётся у совладельцев компании после закрытия сделки. UFG Private Equity, крупнейший акционер «Везёт», на момент публикации заметки не ответил на запрос vc.ru.

Аналитики «ВТБ Капитал» (отчёт есть у vc.ru) считают условия новой сделки «гораздо привлекательнее» предыдущих.

Приобретение позволит усилить позиции «Яндекса» в регионах и поддержать его недавние усилия по развитию логистических услуг. Мы считаем ключевой причиной этого (сделки — vc.ru) способность «Яндекса» превратить, по нашему мнению, убыточный и сокращающийся бизнес «Везёт» в прибыльный и растущий. «ВТБ Капитал»

К этому моменту в том числе из-за пандемии доля «Везёт» на российском рынке могла сократиться с 12% до 5-6%, а оборот —до 35-41 млрд рублей, оценивают аналитики. Оборот сервиса грузоперевозок «ВТБ Капитал» оценивает в 200-300 млн рублей в год.

Количество поездок «Везёт» могло снизиться до 230-250 млн за весь 2020 год, считают аналитики. Их выводы подтверждает и Артём Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, — он считает, что доля «Везёт» упала до 6%.

В целом вклад «Везёт» в оборот «Яндекс.Такси» может составить 17 млрд рублей по итогам 2021 года — из-за условий закрытия сделки показатели купленного сервиса войдут в отчётность «Яндекса» только с июня. Без сделки оборот «Яндекс.Такси» может составить 439 млрд рублей, говорят аналитики.

В ходе первой попытки купить «Везёт» «Яндекс.Такси» предлагал владельцам компании 3,6% в своём бизнесе и $71,5 млн. Исходя из оценки бизнеса «Яндекс.Такси», аналитики «ВТБ Капитал» считают, что сумма второй сделки ($178 млн) в два раза меньше того, что предлагали за «Везёт» раньше. Поэтому новая сделка не требует одобрения регулятора, заключили исследователи.