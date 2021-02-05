Транспорт
Лиана Липанова

«Российский рынок неплохо бы защитить от Didi»: спустя полтора года «Яндекс.Такси» нашла способ купить «Везёт» Статьи редакции

«Яндекс.Такси» собирается купить колл-центры и бизнес по грузоперевозкам одного из крупнейших конкурентов за $178 млн. ФАС уже блокировала сделку, но теперь в ней изменились условия, а «Везёт», по словам аналитиков, стал убыточным.

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  • Против сделки также выступал Gett, но в отличие от первой версии, «Яндекс» покупает только часть активов «Везёт» в некоторых регионах без ПО, а их балансовая стоимость не попадает в диапазон, требующий согласования с регулятором.
  • Что будет с оставшимися активами «Везёт» и каким бизнесом планируют заняться владельцы группы, пока неизвестно. ФАС решила проверить сделку, а «Яндекс.Такси» пообещало предоставить всю необходимую для этого информацию.

«Везёт» была лидером рынка легальных такси

«Везёт» сформировалась в 2017 году после объединения RuTaxi (владелец такси-сервисов «Везёт» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi). Тогда РБК назвало новую компанию «крупнейшим агрегатором в России». Её крупнейший акционер — фонд UFG Private Equity.

На момент объединения компания, по собственным данным, обрабатывала около 1,5 млн заказов в сутки и планировала выходить в новые регионы и консолидировать рынок.

Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется два-три крупных игрока. Мы видим себя одним из этих игроков.

Артур Акопьян
партнёр UFG Private Equity (3 мая 2017 года)

Бренды ГК «Везёт» принимали заказы как через приложение, так и по телефону. По данным источников РБК, в 2016 году сервисы RuTaxi насчитывали около 1 млн заказов в день, сервисы Fasten — 200-300 тысяч.

Сервисы, которые принимали заказы только через приложения, обрабатывали гораздо меньше заказов: «Яндекс.Такси» — 500 тысяч в сутки в 2016 году, Uber — 150-170 тысяч поездок, Gett — около 150 тысяч заказов.

В 2017 году ГК «Везёт» (на тот момент Fasten) была лидером рынка легальных такси в России с долей в 12,3%. Компания работала в 120 российских городах.

У «Яндекс.Такси» вместе с Uber суммарно было 10,4% рынка, следует из данных аналитического центра при правительстве.

ФАС против сделки

В июле 2019 года «Яндекс.Такси» объявил о покупке ГК «Везёт», включая ПО и колл-центры. Согласно условиям сделки, владельцы группы должны были получить до 3,6% «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн.

После завершения сделки пользователи «Везёт» смогут по-прежнему вызывать машину через приложения компании и по телефону, а водители перейдут на единую платформу «Яндекс.Такси», обещали в компании.

Чтобы закрыть сделку, стороны должны были получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, на сделку могла наложить вето Mail.ru Group, которая получила это право, когда выдала «Везёт» конвертируемый заём в июне 2018 года. Она напомнила об этом праве в день объявления сделки, но было ли оно реализовано и осталось ли к началу 2021 года, в Mail.ru Group не говорят.

Консолидация рынка удобна для граждан и для государства — ему будет проще работать с несколькими гигантами, чем с тысячами мелких игроков, заявила тогда «Фонтанке» глава комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова. По её словам, сделка не могла уничтожить конкуренцию в регионах, так как там работал сервис такси «Максим».

ФАС приступила к проверке и пообещала, что одобрит сделку, если объединённая компания займёт меньше 50% рынка.

Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, всё посчитаем, всё сделаем правильно. Мы посмотрим, какая будет доля у компании после возможного слияния с «Везет».

Если они до 35% не дотянут на рынке, то мы с легким сердцем дадим согласие. Если будет больше 35%, но меньше 50%, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50%, ответ будет однозначный — нет.

Игорь Артемьев
глава ФАС (до ноября 2020 года)

Артемьев добавил, что к лету 2019 года «Яндекс.Такси» занимает менее 35% рынка. Ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян в июле 2019 года оценивал долю «Яндекс.Такси» после слияния с «Везёт» в 22–23% от всего рынка.

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В октябре «Яндекс.Такси» отозвала ходатайство в ФАС, чтобы добавить в сделку новые активы «Везёт» — сервис грузоперевозок «Везёт Добро», и после меняла ходатайство несколько раз.

В марте 2020 года такси-сервис попросил антимонопольную службу изменить методику оценки рынка для проверки сделки. Артемьев тогда рассказывал, что «Яндекс.Такси» привлекает консультантов и юристов, чтобы доказать, что методика ФАС устарела, но «существенных аргументов» не предоставляет.

В мае 2020 года ФАС отказала компании. По данным ведомства, после покупки «Везёт» их совокупная доля на рынке составит 70% по всей России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны и свыше 50% в границах 32 субъектов.

В ответ на отказ ФАС гендиректор «Везёт» Андрей Лукашевич обвинил ведомство в неправильном подсчёте долей на рынке. Это не просто увеличение доли на рынке, а этап, необходимый для развития бизнеса обеих компаний, заявил он.

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«Убыточный и сокращающийся бизнес»

2 февраля 2021 года «Яндекс.Такси» снова объявило о покупке активов «Везёт» — на этот раз колл-центров и сервиса грузоперевозок без ПО. В «Такси» рассказали, что пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону или в приложении «Яндекс Go», а водители — подключиться к платформе «Яндекс.Про».

Из-за того, что «Яндекс.Такси» не собирается покупать ПО, а балансовая стоимость активов изменилась, компания считает, что сделка не нуждается в одобрении ФАС. Согласно статье 28, предварительное согласие регулятора нужно, если компания имеет активы на 7 млрд рублей, а стоимость приобретаемого актива превышает 400 млн рублей.

Сумма новой сделки — $178 млн или 13,5 млрд рублей, однако балансовая стоимость актива может отличаться от рыночной. В «Яндексе» объяснили, что балансовая стоимость «Везёт» попадает в диапазон, не требующий согласования покупки, но точную сумму в компании не раскрыли.

При этом приложения, которые «Яндекс.Такси» не планирует покупать, «Везёт» не собирается развивать. «Владельцы сервиса прекратят поддержку приложений и сосредоточатся на другом бизнесе», — сказали в компании.

Акционеры «Везёт» должны будут решить судьбу оставшихся активов компании, говорит представитель группы, не уточняя, что именно остаётся у совладельцев компании после закрытия сделки. UFG Private Equity, крупнейший акционер «Везёт», на момент публикации заметки не ответил на запрос vc.ru.

Аналитики «ВТБ Капитал» (отчёт есть у vc.ru) считают условия новой сделки «гораздо привлекательнее» предыдущих.

Приобретение позволит усилить позиции «Яндекса» в регионах и поддержать его недавние усилия по развитию логистических услуг. Мы считаем ключевой причиной этого (сделки — vc.ru) способность «Яндекса» превратить, по нашему мнению, убыточный и сокращающийся бизнес «Везёт» в прибыльный и растущий.

«ВТБ Капитал»

К этому моменту в том числе из-за пандемии доля «Везёт» на российском рынке могла сократиться с 12% до 5-6%, а оборот —до 35-41 млрд рублей, оценивают аналитики. Оборот сервиса грузоперевозок «ВТБ Капитал» оценивает в 200-300 млн рублей в год.

Количество поездок «Везёт» могло снизиться до 230-250 млн за весь 2020 год, считают аналитики. Их выводы подтверждает и Артём Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, — он считает, что доля «Везёт» упала до 6%.

В целом вклад «Везёт» в оборот «Яндекс.Такси» может составить 17 млрд рублей по итогам 2021 года — из-за условий закрытия сделки показатели купленного сервиса войдут в отчётность «Яндекса» только с июня. Без сделки оборот «Яндекс.Такси» может составить 439 млрд рублей, говорят аналитики.

В ходе первой попытки купить «Везёт» «Яндекс.Такси» предлагал владельцам компании 3,6% в своём бизнесе и $71,5 млн. Исходя из оценки бизнеса «Яндекс.Такси», аналитики «ВТБ Капитал» считают, что сумма второй сделки ($178 млн) в два раза меньше того, что предлагали за «Везёт» раньше. Поэтому новая сделка не требует одобрения регулятора, заключили исследователи.

Так как формальная стоимость покупаемых активов специально снижена для этой сделки, ФАС может ее пропустить. И это было бы крайне разумно: самой компании «Везёт» сейчас тяжело выжить при 60% падении заказов региональных клиентов, к тому же российский рынок неплохо бы защитить от Didi, у которого практически неограниченные финансы. Хотя потребитель, безусловно, выиграет от ценовой войны «Яндекса» и Didi.

Если сделка пройдет, то с одной стороны, качество услуг в регионах повысится, а с другой — цены на услуги могут вырасти. На мой взгляд, для российского рынка самой выгодной была бы ситуация, чтобы, кроме «Яндекс.Такси», консолидировалась ещё хотя бы одна крупная российская компания, и присутствие Didi создало бы здоровую технологическую и ценовую конкуренцию с крупными российскими игроками.

Артём Инютин
сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments

#такси #везёт

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Olga Special

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Ненасытный Яндекс, пора на него как на монополиста смотреть

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