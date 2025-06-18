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Данила Бычков
Транспорт

Электромобили Tesla заняли четыре первых места в топ-10 «самых американских» автомобилей по версии Cars.com

На первой строчке рейтинга расположилась Tesla Model 3.

Источник фото: cars.com
Источник фото: cars.com
  • Платформа Cars.com опубликовала список «самых американских» автомобилей (American-made Index) 2025 года. Первые четыре места в рейтинге заняли электромобили Tesla, а всего в топ-10 вошли шесть электрических автомобилей.
  • Машины оценивали по пяти критериям: место окончательной сборки, доля компонентов из США и Канады, страна происхождения двигателя, страна происхождения трансмиссии и количество производственного персонала в США.
  • Пункт о содержании деталей не только из США, но и из Канады объясняют законом 1994 года о маркировке автомобилей (American Automobile Labeling Act).
  • Всего авторы рейтинга рассмотрели около 400 автомобилей из модельного ряда 2025 года, но в финальный список попали 99 машин.
  • Kia EV6, занявшая шестое место в рейтинге, «заслужила особое внимание» — 80% запчастей для этой модели произведены в США и Канаде. Это наивысший показатель среди всех автомобилей, продаваемых на американском рынке на момент составления списка.
  • TechCrunch отмечает, что доля электромобилей в рейтинге растёт с каждым годом, но их дальнейшее распространение в США может замедлиться из-за роста цен, введения пошлин и возможной отмены налоговых льгот на электрические автомобили.

#новости

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