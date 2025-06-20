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Евгения Евсеева
Транспорт

«Ситуацию на рынке можно описать одним словом — “ух”»: глава «КамАЗа» — о конкуренции с «китайцами», потерянной доле рынка и беспилотниках

Главное из интервью РБК с Сергеем Когогиным.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • На ПМЭФ Когогин прибыл на беспилотном грузовике — так глава «КамАЗа» делает уже второй год. Сначала он сидел за рулём, потом на пассажирском сидении. Оба раза ему было «скучно», но во второй возникло ощущение, что «сказка становится былью».
Источник: Сергей Когогин
  • По мнению Когогина, «скука» — одна из «серьёзнейших» проблем беспилотных автомобилей.

Мы с водителями обменивались опытом: кто что хочет от машины. Производители пытаются встроить в машину огромное количество функций. Оказалось, что на самом деле нужен навигатор и музыка. В своё время мы в грузовиках поколения К5 по этой причине поменяли стереосистему, поставили более качественные и мощные динамики.

Я тоже человек консервативный: даже из того, что есть у меня в телефоне, я использую лишь 10% функций. Для меня стало ясно, что тот, кто сидит в кабине — не наш референт. Это мы должны сказать водителю, что ему нужно, и система будет его учить.

Сергей Когогин, глава «КамАЗа»
  • В России на беспилотный транспорт смотрят с опаской, признаётся он. Подготовка нормативной базы требует времени, а пока люди «боятся». Однако «в нашу жизнь это придёт не только в грузовом, но и в легковом транспорте».

Про конкуренцию с «китайцами» и потерю доли рынка

  • На рынке большегрузных автомобилей — избыток китайского транспорта. В отдельных сегментах их доля достигает 80%. Когогин отмечает, что до повышения утильсбора в 2024 году «китайцы» ввезли «большое количество техники».
  • В 2024-м на рынке продали 120-130 тысяч грузовиков, прогноз на 2025-й — 55 тысяч. Потребители покупали машины, надеясь на рост экономики и ВВП. В «КамАЗе» же всегда рассчитывали на средний объём в 75 тысяч машин в год.

  • За последние три года основные поставки переориентировали на силовые ведомства — в результате не получилось удовлетворить повышенный спрос на свободном рынке. Долю в итоге заняли «китайцы». Кроме того, возникли технические проблемы — уход от европейских поставщиков и замена комплектующих.

Мы фактически перепроектировали машину и сделали огромный объём работы по локализации. Это нас притормозило. Сейчас мы отвоёвываем свою долю — 30-40% рынка. Но разбалансировка продолжается: около 85% коммерческого транспорта продавалось через лизинг, и сегодня при двойной ставке лизинг неокупаем.

В результате порядка 50 тысяч грузовиков скопилось на складах лизинговых компаний, добавьте к этому ещё не распроданные стоки китайских дилеров, которые мы оцениваем сейчас в 40 тысяч, — это не просто охлаждение рынка, это коллапс.

Сергей Когогин, глава «КамАЗа»

Про ситуацию на рынке грузовиков

  • Описать её можно одним словом — «ух». «Барометр» автопроизводителя говорит не об охлаждении, а о «заморозке». Чтобы развиваться, нужен капитал, а его доступность «близка к нулю» — высокая ключевая ставка, ограничено кредитование. Это касается как промышленности, так и потребителей.

Обвал всегда идёт очень быстро, а восстановление — медленно. Есть ли у правительства понимание ситуации? Есть. Есть ли чёткие рецепты, как с этим справиться? Пока они только вырабатываются. Я в этом случае работаю тактически. Когда стратегия не помогает — нужна тактика, как прожить сегодня и завтра.

Со снижением денежного потока мы вынуждены часть наших инвестиционных проектов заморозить.

Сергей Когогин, глава «КамАЗа»

#новости #камаз

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