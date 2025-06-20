«Ситуацию на рынке можно описать одним словом — “ух”»: глава «КамАЗа» — о конкуренции с «китайцами», потерянной доле рынка и беспилотниках

Мы с водителями обменивались опытом: кто что хочет от машины. Производители пытаются встроить в машину огромное количество функций. Оказалось, что на самом деле нужен навигатор и музыка. В своё время мы в грузовиках поколения К5 по этой причине поменяли стереосистему, поставили более качественные и мощные динамики.

Я тоже человек консервативный: даже из того, что есть у меня в телефоне, я использую лишь 10% функций. Для меня стало ясно, что тот, кто сидит в кабине — не наш референт. Это мы должны сказать водителю, что ему нужно, и система будет его учить.