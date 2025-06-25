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Евгения Евсеева
Транспорт

Судно с 3000 автомобилей на борту затонуло в Тихом океане после пожара

Среди машин были модели от китайских Chery и Great Wall Motor.

  • Об этом сообщили Bloomberg и The Seattle Times. Судно ушло под воду 23 июня 2025 года примерно в 770 км от суши — на глубину около 5000 м.
  • По словам источников, корабль перевозил автомобили китайских Chery, Great Wall Motor и других автопроизводителей.
  • 26 мая 2025-го судно вышло из китайского порта Яньтай, а до этого заходило в порты Наньша и Шанхай. Оно перевозило автомобили в Мексику, куда должно было прибыть 15 июня 2025 года.
  • Но в начале июня судно загорелось. На борту из 3000 машин было около 800 электромобилей, возгорание началось на палубе с ними. Тушить пожар оказалось сложно из-за используемых в электрокарах литий-ионных аккумуляторов. Весь экипаж успели эвакуировать.
Источник: U.S. Coast Guard
Источник: U.S. Coast Guard

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