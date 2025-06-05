Посреди Тихого океана загорелось судно с 3000 автомобилями на борту, из них 800 — электрокары

По данным Bloomberg, судно построено в 2006 году китайской компанией Xiamen Shipbuilding Industry. Оно перевозило автомобили в Мексику, куда должно было прибыть 15 июня 2025 года. 26 мая 2025-го судно вышло из китайского порта Яньтай, а до этого заходило в порты Наньша и Шанхай.