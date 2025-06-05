Посреди Тихого океана загорелось судно с 3000 автомобилями на борту, из них 800 — электрокары

Каких марок — неизвестно.Источник: APОб этом сообщила Береговая охрана США. На борту было 22 члена экипажа, всех удалось эвакуировать.Сигнал бедствия получили 3 июня 2025 года, судно горело примерно в 300 милях (483 км) к югу от острова Адак (входит в состав штата Аляска).Согласно заявлению, статус пожара неизвестен, но судно всё ещё дымится. На борту было 3048 машин, из них 70 — полностью электрические, а 681 — гибридные электрокары.Судно ходит под флагом Либерии, управляющая компания — международная Zodiac Maritime. Машины каких марок оно перевозило — неизвестно. По данным Bloomberg, судно построено в 2006 году китайской компанией Xiamen Shipbuilding Industry. Оно перевозило автомобили в Мексику, куда должно было прибыть 15 июня 2025 года. 26 мая 2025-го судно вышло из китайского порта Яньтай, а до этого заходило в порты Наньша и Шанхай.#новости