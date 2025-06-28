Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Инвестиции
Деньги
Образование
Телеграм
Карьера
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Транспорт

Илон Маск сообщил, что автомобиль Tesla впервые самостоятельно доехал с завода до покупателя

В машине не было людей и ей никто не управлял удалённо.

  • По словам Маска, это «первая полностью автономная поездка по дорогам общего пользования». Официальный аккаунт Tesla в X также опубликовал видео.
Видео Tesla
  • Кроссовер Tesla Model Y самостоятельно доехал до покупателя с завода в Остине (Техас) через весь город, включая автомагистраль. Поездка состоялась на день раньше запланированного срока, отметил Маск.
  • Глава Tesla поздравил команды, разрабатывающие программное обеспечение и микросхемы для ИИ.
  • В июне 2025 года Tesla начала тестировать роботакси в Остине 22 июня. Компания разослала приглашения небольшой группе пользователей, в тестах используют около 20 электромобилей Model Y. Поездки проходят в присутствии сотрудника Tesla, а процесс контролируют удалённые операторы, отмечали СМИ.
Артур Томилко
Транспорт
Управление транспортной безопасности США проверит сообщения о том, что роботакси Tesla нарушает правила дорожного движения

Пассажиры публикуют в соцсетях видео, на которых автопилот превышает скорость и выезжает на встречную полосу.

#новости #tesla

23
5
107 комментариев