Илон Маск сообщил, что автомобиль Tesla впервые самостоятельно доехал с завода до покупателя

В машине не было людей и ей никто не управлял удалённо. По словам Маска, это «первая полностью автономная поездка по дорогам общего пользования». Официальный аккаунт Tesla в X также опубликовал видео.Видео TeslaКроссовер Tesla Model Y самостоятельно доехал до покупателя с завода в Остине (Техас) через весь город, включая автомагистраль. Поездка состоялась на день раньше запланированного срока, отметил Маск.Глава Tesla поздравил команды, разрабатывающие программное обеспечение и микросхемы для ИИ.В июне 2025 года Tesla начала тестировать роботакси в Остине 22 июня. Компания разослала приглашения небольшой группе пользователей, в тестах используют около 20 электромобилей Model Y. Поездки проходят в присутствии сотрудника Tesla, а процесс контролируют удалённые операторы, отмечали СМИ.Артур ТомилкоТранспорт24 июняУправление транспортной безопасности США проверит сообщения о том, что роботакси Tesla нарушает правила дорожного движения Пассажиры публикуют в соцсетях видео, на которых автопилот превышает скорость и выезжает на встречную полосу. #новости #tesla