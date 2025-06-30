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Таня Боброва
Транспорт

«В России до сих пор хватает водителей, которые исповедуют идею “хочу автомобиль, но только не китайца”»

Глава аналитического агентства «Автостат» — о состоянии рынка, китайских марках и параллельном импорте. Выжимка материала РБК.

  • По базовому прогнозу «Автостата», в 2025 году в России продадут 1,38 млн новых легковых автомобилей — это на 12% меньше год к году. Пессимистичный прогноз — 1,25 млн машин и падение рынка на 20%.
  • По словам Сергея Целикова, агентство скорректирует прогноз после получения данных по первому полугодию — «однозначно в сторону минуса». Он допустил, что пессимистичный прогноз «станет базовым».
  • На конец 2024 года «Автостат» оценивал стоки у дилеров примерно в 500 тысяч машин. За январь-апрель 2025-го «в России продавалось примерно столько же машин, сколько производилось и завозилось». А в мае впервые компании завезли и произвели автомобилей меньше, чем продали. То есть сейчас можно говорить о 470-480 тысячах нераспроданных машин.
  • Говоря о китайских брендах, Целиков отметил: некоторые из них распродадут остатки и уйдут с российского рынка. Но на их место придут другие: в Китае около 200 автобрендов, из них в России официально представлены примерно 40.
  • Параллельный импорт, по словам главы «Автостата», «практически полностью» перешёл на предзаказ: из-за новых ставок утильсбора ввозить машины как раньше теперь невыгодно.

В этом виде он никуда не ушёл и, видимо, останется надолго. Дело в том, что в России до сих пор хватает водителей, которые исповедуют идею «хочу автомобиль, но только не китайца». Поэтому с долей 7-9% в продажах параллельный импорт у нас сохранится.

Сергей Целиков, глава «Автостата»
  • Отвечая на вопрос о рыночных перспективах кроссовера Lada Azimut, который представили в июне 2025 года, Целиков отметил: если цена «уйдёт к 2,5 млн рублей», модели будет тяжело на рынке. Но «определённый интерес ей обеспечен». Кроме того, есть корпоративные продажи.
Евгения Евсеева
Транспорт
«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut

Серийное производство и продажи начнутся в 2026 году.

Источник: РБК

#новости #автомобили

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