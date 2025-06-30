В этом виде он никуда не ушёл и, видимо, останется надолго. Дело в том, что в России до сих пор хватает водителей, которые исповедуют идею «хочу автомобиль, но только не китайца». Поэтому с долей 7-9% в продажах параллельный импорт у нас сохранится.