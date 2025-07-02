Nissan отзовёт 443 тысячи автомобилей в США из-за проблем с двигателем

По данным американского регулятора, дефект присутствует у 1,2% отзываемых машин.Источник: ReutersОб этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).В Nissan отметили, что дефект двигателя может привести к его повреждению или полному выходу из строя, что повышает риск аварии.Всего отзывают 443,9 тысячи автомобилей. Среди них — модели Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55 разных годов выпуска.По итогам 2024 года финансового года, который завершился 31 марта 2025-го, Nissan отчиталась об убытке в $4,5 млрд. До 2027 финансового года компания намерена закрыть семь заводов из 17 и и сократить в общей сложности 20 тысяч сотрудников.#новости #nissan