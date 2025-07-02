Минпромторг предложил закрепить в законе норму о 50% доле отечественных самолётов в парках российских авиакомпаний

Указ о росте доли таких бортов в парках президент подписал в 2024 году. Предложение озвучил глава ведомства Антон Алиханов, пишет «Интерфакс».У нас в 309 указе президента есть цель — 50% отечественных самолётов в парке авиакомпаний. Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе.Антон Алиханов, глава МинпромторгаВ мае 2024 года Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Среди прописанных в нём поручений — увеличение доли отечественных самолётов в парках российских авиакомпаний до 50%.Кроме того, Минпромторг планирует увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса в автопроме, а также восстановить программы льготной покупки машин — на первый автомобиль и для семей, у которых от двух детей. Это нужно, чтобы избежать прогнозируемой 40% просадки продаж автомобилей по итогам 2025 года.#новости #самолёты