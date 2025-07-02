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Евгения Евсеева
Транспорт

Минпромторг предложил закрепить в законе норму о 50% доле отечественных самолётов в парках российских авиакомпаний

Указ о росте доли таких бортов в парках президент подписал в 2024 году.

  • Предложение озвучил глава ведомства Антон Алиханов, пишет «Интерфакс».

У нас в 309 указе президента есть цель — 50% отечественных самолётов в парке авиакомпаний. Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе.

Антон Алиханов, глава Минпромторга
  • В мае 2024 года Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Среди прописанных в нём поручений — увеличение доли отечественных самолётов в парках российских авиакомпаний до 50%.
  • Кроме того, Минпромторг планирует увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса в автопроме, а также восстановить программы льготной покупки машин — на первый автомобиль и для семей, у которых от двух детей. Это нужно, чтобы избежать прогнозируемой 40% просадки продаж автомобилей по итогам 2025 года.

#новости #самолёты

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