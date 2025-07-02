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Таня Боброва
Транспорт

Единый реестр нарушителей и поиск их по камерам: в Санкт-Петербурге прокомментировали новые ограничения для электросамокатов

И уточнили: ограничение скорости на тротуарах в 10 км/ч касается не только курьеров, а всех пользователей.

  • С 1 июля 2025 года в Санкт-Петербурге водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам со скоростью не выше 10 км/ч.
  • Это требование, как уточнили в комитете по транспорту, предъявляют не только к курьерам, но ко всем пользователям электросамокатов, гироскутеров, велосипедов с электродвигателем и других СИМ.
  • Курьерам также ограничили зоны передвижения на самокатах и велосипедах. Отдельно власти прописали зоны, в которых нельзя передвигаться всем пользователям СИМ с электродвигателем.
Источник: комитет по транспорту Санкт-Петербурга
Источник: комитет по транспорту Санкт-Петербурга
Источник: комитет по транспорту Санкт-Петербурга
Источник: комитет по транспорту Санкт-Петербурга
  • Нарушителей новых запретов планируют вычислять по камерам, рассказал «Фонтанке» замглавы комитета по транспорту Михаил Казаков. Издание уточняет, что в городе размещено около 200 тысяч камер. По словам чиновников, готовится также «ряд видеоаналитических решений» для выявления нарушителей.
  • По словам Казакова, в Санкт-Петербурге к концу 2025 года создадут единую базу нарушителей ПДД на электросамокатах. Сейчас у кикшерингов такие базы есть, но они не объединены, а значит, у нарушителей остаются лазейки, пояснил он.
  • По данным Смольного, с начала сезона в марте 2025 года выявили почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов. Чаще всего пользователи не спешивались на пешеходных переходах. На втором месте — использование одного СИМ вдвоём или втроём.

#новости #санктпетербург #электросамокаты

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