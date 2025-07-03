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Евгения Евсеева
Транспорт

«Победа» оспорила решение суда об увеличении норм ручной клади

Пассажиры практически не пользуются вариантом провоза, который признали незаконным, отметили в авиакомпании.

  • «Победа» подала апелляцию на решение Щербинского суда Москвы, пишет ТАСС. Тот в начале июня 2025 года постановил, что действующие нормы провоза ручной клади — незаконные, их нужно увеличить.
  • Суд обязал компанию увеличить размеры ручной клади с 36 × 30 × 4 см и покупок из duty free 10 × 10 × 5 см до 36 х 30 х 27 см и 24 x 32 x 5 см соответственно.
  • В авиакомпании сообщили, что пассажиры и так чаще всего не провозят кладь шириной до 4 см. Большинство использует габариты калибратора 36 х 30 х 27 см.
  • В январе 2023 года Верховный суд признал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади.
  • Компания заявила, что убрала из требований габариты дамских сумок и портфелей. Но сохранился и альтернативный вариант провоза — по нему в салон можно взять любые незапрещённые к перевозке вещи, которые поместятся в калибратор (36 x 30 x 27 см).

#новости #победа

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