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Таня Боброва
Транспорт

На заводе в Калужской области начали собирать автомобили под брендом Tenet, который в феврале 2025 года представила «АГР»

Пока это не серийное производство.

  • Серийным производство назвать нельзя, поскольку скорость работы конвейера не достигает «необходимой», рассказал ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша.
  • По его словам, о старте серийного производства могут сообщить до конца июля 2025 года.
  • AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») представила бренд Tenet в феврале 2025 года. Тогда компания подписала на автозаводе в Калуге соглашение о технологическом партнёрстве с китайской Defetoo.
  • В мае глава «АГР Холдинга» Алексей Калицев сообщал «Ъ» о планах вывести на российский рынок четыре модели среднего ценового сегмента в 2025 году. В основе модельного ряда будут преимущественно автомобили класса SUV.
Источник: Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши 
Источник: Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши 

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