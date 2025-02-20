«АГР» официально представила бренд Tenet — машины будут собирать на заводе в Калужской области

Информацию о модельном ряде, комплектациях и ценах сообщат позже.AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») подписала на автозаводе в Калуге соглашение о технологическом партнёрстве с китайской Defetoo.Оно предусматривает организацию производства автомобилей под новым брендом Tenet. На первом этапе запланирована крупноузловая сборка — сейчас компания готовит мощности. В начале второго квартала 2025 года завод рассчитывает начать серийное производство.Параллельно с крупноузловой сборкой компания будет готовить переход на производство полного цикла, которое включает сварку и окраску. Запуск мелкоузловой сборки запланирован на третий квартал 2025 года.AGR Automotive Group анонсировала новый автомобильный бренд Tenet в феврале 2025 года, но деталей о нём не сообщала. Издание «Китайские автомобили» писало со ссылкой на сертификаты соответствия, что компания может начать собирать три модели кроссоверов на бывшем производстве Volkswagen в Калуге.Autonews обнаружило, что на территории завода находится «большое количество» автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 и автомобили с шильдиком Tiggo 7L. Издание предполагало, что это «российская версия кроссовера Chery Tiggo 7 Plus».Источник: Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши#новости