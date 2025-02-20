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Таня Боброва
Транспорт

«АГР» официально представила бренд Tenet — машины будут собирать на заводе в Калужской области

Информацию о модельном ряде, комплектациях и ценах сообщат позже.

  • AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») подписала на автозаводе в Калуге соглашение о технологическом партнёрстве с китайской Defetoo.
  • Оно предусматривает организацию производства автомобилей под новым брендом Tenet. На первом этапе запланирована крупноузловая сборка — сейчас компания готовит мощности. В начале второго квартала 2025 года завод рассчитывает начать серийное производство.

  • Параллельно с крупноузловой сборкой компания будет готовить переход на производство полного цикла, которое включает сварку и окраску. Запуск мелкоузловой сборки запланирован на третий квартал 2025 года.

  • AGR Automotive Group анонсировала новый автомобильный бренд Tenet в феврале 2025 года, но деталей о нём не сообщала. Издание «Китайские автомобили» писало со ссылкой на сертификаты соответствия, что компания может начать собирать три модели кроссоверов на бывшем производстве Volkswagen в Калуге.

  • Autonews обнаружило, что на территории завода находится «большое количество» автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 и автомобили с шильдиком Tiggo 7L. Издание предполагало, что это «российская версия кроссовера Chery Tiggo 7 Plus».

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FShapsha_VV%2F13559&postId=1824903" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Telegram-канал</a> губернатора Калужской области Владислава Шапши
Источник: Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши

#новости

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