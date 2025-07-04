«Большой и прекрасный» законопроект Трампа ставит под угрозу «важнейший» источник прибыли Tesla — FT

И усугубляет кризис, в котором и без того оказалась компания, отмечает газета.«Большой и прекрасный» законопроект о налоговых льготах, который 3 июля 2025 года одобрила Палата представителей США, регулярно критикует глава Tesla Илон Маск. По его мнению, инициатива среди прочего увеличит «и без того гигантский» дефицит госбюджета.Но причиной критики может быть и то, что документ представляет угрозу для Tesla, пишет Financial Times. Среди прочего, законопроект нацелен на федеральные стандарты CAFE (corporate average fuel economy) для автопроизводителей. Он устанавливает нормативы по топливной экономичности.Как уточняет FT, программа штрафует компании, чьи автомобили не достигают целевых показателей, и поощряет тех, чьи машины не производят выбросов. Последним начисляют «кредиты за чистый воздух», которые можно перепродать конкурентам с бензиновыми машинами.Продажа кредитов по программе CAFE и аналогичным системам в других юрисдикциях обеспечивает «существенную» и растущую долю прибыли Tesla, отмечает FT. В первом квартале 2025 года продажи кредитов принесли компании $595 млн — что на 35% больше год к году.Общая выручка Tesla по итогам квартала снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи автомобилей упала на 20% — до $14 млрд. Чистая прибыль сократилась на 71% — до $409 млн.Согласно законопроекту, штрафы по CAFE будут нулевыми. По словам источников издания, Tesla опасается, что в результате производители машин с бензиновыми двигателями «в значительной степени» перестанут покупать кредиты. Опрошенные Axios аналитики говорили в июне 2025 года, что отмена штрафов «фактически положит конец рынку кредитов».Влияние на показатели Tesla не будет одномоментным, отмечает FT: компания часто заключает многолетние контракты с конкурентами. Но некоторые из них включают пункт о форс-мажоре и изменениях в законодательстве — и законопроект может их аннулировать, говорит один из источников. Tesla не ответила на запрос о комментарии.#новости #tesla