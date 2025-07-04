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Таня Боброва
Транспорт

«Большой и прекрасный» законопроект Трампа ставит под угрозу «важнейший» источник прибыли Tesla — FT

И усугубляет кризис, в котором и без того оказалась компания, отмечает газета.

  • «Большой и прекрасный» законопроект о налоговых льготах, который 3 июля 2025 года одобрила Палата представителей США, регулярно критикует глава Tesla Илон Маск. По его мнению, инициатива среди прочего увеличит «и без того гигантский» дефицит госбюджета.
  • Но причиной критики может быть и то, что документ представляет угрозу для Tesla, пишет Financial Times. Среди прочего, законопроект нацелен на федеральные стандарты CAFE (corporate average fuel economy) для автопроизводителей. Он устанавливает нормативы по топливной экономичности.
  • Как уточняет FT, программа штрафует компании, чьи автомобили не достигают целевых показателей, и поощряет тех, чьи машины не производят выбросов. Последним начисляют «кредиты за чистый воздух», которые можно перепродать конкурентам с бензиновыми машинами.
  • Продажа кредитов по программе CAFE и аналогичным системам в других юрисдикциях обеспечивает «существенную» и растущую долю прибыли Tesla, отмечает FT. В первом квартале 2025 года продажи кредитов принесли компании $595 млн — что на 35% больше год к году.
  • Общая выручка Tesla по итогам квартала снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи автомобилей упала на 20% — до $14 млрд. Чистая прибыль сократилась на 71% — до $409 млн.
  • Согласно законопроекту, штрафы по CAFE будут нулевыми. По словам источников издания, Tesla опасается, что в результате производители машин с бензиновыми двигателями «в значительной степени» перестанут покупать кредиты. Опрошенные Axios аналитики говорили в июне 2025 года, что отмена штрафов «фактически положит конец рынку кредитов».
  • Влияние на показатели Tesla не будет одномоментным, отмечает FT: компания часто заключает многолетние контракты с конкурентами. Но некоторые из них включают пункт о форс-мажоре и изменениях в законодательстве — и законопроект может их аннулировать, говорит один из источников. Tesla не ответила на запрос о комментарии.

#новости #tesla

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